Am 12. März hätte die Eröffnung der Albertina modern im Wiener Künstlerhaus stattfinden sollen, die auch zahlreiche Werke der Sammlung Essl beinhaltet. Doch nun hat Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder die Notbremse gezogen: „Leider muss ich Sie darüber informieren, dass die für den 12. März geplante große Publikumseröffnung der Albertina modern nicht im ursprünglich beabsichtigten Umfang stattfinden kann.“ Das Risiko einer Ansteckung sei „unter den gegebenen Umständen“ zu groß.

„Wir sehen uns daher veranlasst, die feierliche Eröffnung der Albertina modern in einem kleineren Umfang als geplant durchzuführen: im Kreis der Leihgeber sowie der Künstlerinnen und Künstler, die in der Eröffnungsausstellung ,The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980‘ gezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Festakt ab 18.30 Uhr live im Facebook-Stream von zu Hause aus zu verfolgen oder die Aufnahme im Nachhinein anzusehen, auch ohne Facebook-Konto“, erklärt Schröder.