Im Live-Konzert: Songs der Superstars

Als Ende September die Show „SOS - Songs of Superstars“ mit Sandra Pires als weibliche Leadstimme in Retz am Hauptplatz bei einem Open Air ein Publikum von rund 8.000 Menschen begeisterte, stand fest: Das muss wiederholt werden.

Nun kommt die Show am 29. November um 19.30 Uhr wieder, diesmal ins Orpheum Wien. Und die portugiesisch-österreichische Sängerin Sandra Pires ist noch einmal mit „SOS – Songs of Superstars“ dabei, mit zwei weiteren männlichen Leadstimmen: Karl „Hugg“ Handla und Barnie Juhasz. Das Spektrum reicht von Adele, Anastacia und Madonna bis zu den Bee Gees, Stevie Wonder, Rod Stewart oder Michael Buble.

Mauritius-Aufenthalt ist zu gewinnen

Eine zusätzliche Motivation, das Konzert zu besuchen: Die beiden Konzertpartner des Abend, airtours und die mauritische Hotelgruppe Sunlife, verlosen unter allen anwesenden Konzertbesuchern des „SOS – Songs of Superstars“-Konzertes im Orpheum Wien (1220 Wien, Steigenteschgasse 94 b) einen siebennächtigen Hotelaufenthalt für zwei Personen im 5*-Resort Sugar Beach Mauritius inklusive Halbpension.

Die SOS-Band besteht aus musikalischen Koryphäen: Sandra Pires (Leadgesang), Karl Handla (Leadgesang), Barnabas Juhasz (Keyboards und Leadgesang), Gottfried Schnürl (drums), Gerhard Hauke (Gitarre, vocals) und Christoph Petschina (Bass): Eine Formation aus renommierten Profis, die für Qualität bürgen. Sitzplätze sind bereits restlos ausverkauft – in Zeiten wie diesen ziemlich außergewöhnlich.

Dank der Flexibilität des Orpheums konnte das Stehplatzkontingent jedoch erhöht werden. Daher gibt es eventuell noch Restplätze unter www.orpheum.at oder unter01 / 481 17 17.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.