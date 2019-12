In wenigen Wochen ist die Sammlung Essl wieder öffentlich zu sehen. Natürlich nicht im Essl Museum in Klosterneuburg, das nach Investitionen von fünf Millionen Euro endgültig zum zentralen Albertina-Depot degradiert wurde, sondern im ehemaligen Künstlerhaus in Wien, nunmehr „Albertina modern“.

Drei Jahre lang wurde Wiens neues Museum für moderne Kunst durch Hans Peter Haselsteiner restauriert, modernisiert und erweitert. Die Sammlung Essl bildet das Fundament der Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst der „Albertina modern“.

Klaus Schröder, Albertina-Generaldirektor: „Mit der Eröffnung der Albertina modern können wir endlich unsere Sammlungen der Gegenwartskunst besser und umfangreicher zeigen als je zuvor. Wien bekommt mit der Albertina modern ein neues Museum für moderne Kunst, in dem auch die Hauptwerke der Sammlung Essl und als jüngste Sammlungserweiterungen die Sammlung Jablonka sowie die Sammlung Chobot gemeinsam mit unseren bisherigen Beständen zum Ausgangspunkt von großen Ausstellungen gemacht werden, die es so bisher in Wien nicht zu sehen gab.“

Nicht zuletzt soll damit auch die Kunstgeschichte Österreichs nach 1945 einen völlig neuen Stellenwert erhalten, hofft Schröder. Mit über 60.000 Werken von 5.000 Künstlerinnen und Künstlern und 2.000 bis 2.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche – die Angaben sind unterschiedlich, zum Vergleich: Das Essl Museum hatte eine Ausstellungsfläche von 3.200 Quadratmetern – sieht sich die Albertina modern unter den großen Museen für die Kunst der Gegenwart.

Eröffnet wird der zweite Standort der Albertina als jüngste Erweiterung der Bundesmuseenlandschaft mit der Ausstellung „The Beginning. Kunst in Wien 1945 bis 1980“. Ab 13. März 2020 täglich von 10 bis 18 Uhr.