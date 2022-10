Shootingstar Djurdjevic bei der Kunstmesse Art Austria

Von 6. bis 9. Oktober findet auf dem Gelände des Wiener Eislauf-Vereins (Lothringerstraße 22) die Kunstmesse „Art Austria“ statt. Dabei ist auch die Galerie Florian Kolhammer präsent, unter anderem mit neuen Arbeiten des jungen Klosterneuburger Künstlers Marko Djurdjevic.

Djurdjevic, Jahrgang 2001, malt seit seinem fünften Lebensjahr. Malen war und ist für ihn seit jeher eine essenziell notwendige Ausdrucksform. In der Malerei hat er eine Möglichkeit gefunden, prägende biografische Erfahrungen zu verarbeiten und zu transformieren.

Aber auch seine Sicht auf die Welt, auf gesellschaftliche Prozesse und das Weltgeschehen drücken sich in seinen Werken aus. Djurdjevic setzt sich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. Über seine Kunst greift er Themen auf, die ihn beschäftigen, betreffen und bewegen – mit dem Anspruch, zu konfrontieren, zu provozieren und zu berühren. Djurdjevic, der die Malerei autodidaktisch erlernt hat, lebt und arbeitet in Klosterneuburg.

Harte Arbeit und hohe Erwartungen an sich selbst

Die Möglichkeit der Teilnahme an derart attraktiven Veranstaltungen freut Djurdjevic sehr: „Die harte Arbeit, die ich in meine Kunst und in mich selbst investiert habe, hat sich ausgezahlt.“ Doch am Ziel sieht er sich noch lange nicht: „Ich stehe am Anfang, da ist noch viel Luft nach oben. Meine Erwartungen an meine Bilder und an mich selbst sind sehr hoch, ich will immer besser und besser werden. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich mir dadurch immer sehr viel Druck mache und ich mich so selber zu Hochleistungen antreibe.“

Die Unterstützung, die er in seinem Umfeld erfährt, weiß er sehr zu schätzen. Dort erhält er Kraft und Liebe und Halt im Leben. Nicht zuletzt bei der Galerie Florian Kolhammer, „die mir ihr Vertrauen schenken, und an meine Kunst glauben.“ Ein offenbar durchaus berechtigter Glaube, gibt es doch mittlerweile Djurdjevic-Sammler nicht nur in Österreich, sondern auch in Frankreich, Deutschland, Südamerika oder in den USA.

Weitere Information unter www.art-austria.info sowie https://floriankolhammer.com/galerie .

