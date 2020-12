Mit „The Essl Collection“ (bis 14. März 2021) zeigt die Albertina Modern nach „The Beginning“ die zweite Ausstellung an ihrem neuen Standort im ehemaligen Künstlerhaus Wien. Damit steht die Albertina Modern im Winter und Frühjahr 2021 ganz im Zeichen der Sammlung Essl. Zukünftige Ausstellungen sollen die Sammlung Essl mit den übrigen Beständen der Albertina an Gegenwartskunst zusammenführen.

Eine erste Ausstellung von 130 Werken der Sammlung Essl bietet am neuen Standort Einblicke in ihre künstlerische Vielfalt, den geografisch weiten Horizont, die Multimedialität der verschiedenen Arbeiten und die Qualität: von Dieter Roth bis Nam June Paik, von Annette Messager bis Heimo Zobernig, von Gilbert und George bis zu Fang Lijun, von Lassnig bis Baselitz und Antoni Tàpies bis Neo Rauch und Sarah Morris. Tatsächlich vermitteln 130 Hauptwerke von Künstlerinnen und Künstlern unserer Zeit ein Bild des weiten Horizontes der Sammlung Essl sowie des künstlerischen und medialen Reichtums, den nur wenige Kollektionen in Europa aufweisen. Seit 2017 befindet sich die Sammlung Essl in der Albertina, wo sie ein Rückgrat der Sammlungen an Kunst der Gegenwart bildet. Das einstige Essl Museum in Klosterneuburg fristet seither sein Dasein als Albertina-Depot.

„Kunst ist für alle Menchen da.“ Karlheinz Essl, Kunstsammler

Während im Erdgeschoss Gemälde, Skulpturen, Objekte, Installationen und Videos ausgestellt werden, so ist im Untergeschoss eine gesonderte Ausstellung der Fotografie aus der Sammlung Essl zu sehen. Neben Cindy Sherman, Nan Goldin oder Gregory Crewdson werden vor allem Vertreter der sogenannten Becher-Schule gezeigt: Andreas Gursky, Thomas Ruff, Thomas Struth und Candida Höfer.

Die Ausstellung setzt auf überraschende Spannungen zwischen sehr gegensätzlichen Werken: Wenn der drastische Beitrag von Franz West neben der Ironie der zwei Päpste des rumänischen Bildhauers Virgilius Moldovan steht, wenn das berühmte Künstlerkollektiv Gilbert & George auf den chinesischen Aufbruch der Kunst trifft oder Annette Messagers Installation auf die kritische Auseinandersetzung mit der Flüchtlingskrise bei Daniel Richter.

„Dieser erste Einblick in die Sammlung Essl verfolgt das Ziel, die große Amplitude der Sammlung – medial, wie auch thematisch und geografisch – an ihren Extrempunkten zu zeigen“, erklärt Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder. Und Kunstsammler Karlheinz Essl wird in einer Aussendung folgendermaßen zitiert: „Unser oberstes Ziel war letztlich immer schon die dauerhafte Erhaltung der Sammlung Essl: Man kann Kunst sammeln und sie eine Zeit lang begleiten; aber irgendwann kommt der Augenblick, in dem man sie in andere Hände geben muss. Kunst ist für alle Menschen da.“