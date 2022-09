Klosterneuburger bei humanitärer Kunstauktion im Boot

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ich glaube, jeder Mensch braucht eine Person, bei der man sich geborgen und geliebt fühlt. Es spielt keine Rolle, ob es die eigene Familie ist oder ein guter Freund, bei dem man sein Herz ausschütten kann. Fakt ist, dass man jedem Menschen mit der gleichen Liebe begegnen sollte. Mensch ist Mensch!“

Der junge Klosterneuburger Künstler Marko Djurdjevic findet offene Worte zu einem Thema, das viele Menschen bewegt und oft viel zu wenig beachtet wird.

Ganz im Gegenteil, wie sich in der jüngsten Vergangenheit immer wieder erwiesen hat: Die Feindseligkeit nimmt zu, Freundschaften zerbrechen an Meinungsverschiedenheiten, Intoleranz und dogmatischem Denken, das gesellschaftliche Klima wird rauer und härter. Die Kunst bietet da oft ein Refugium für humane Gesinnung und Sensibilität gegenüber Anderen.

Erlös kommt Menschen mit Down-Syndrom zugute

Djurdjevic weiß aus eigener Erfahrung, worüber er spricht. Im Kinderheim aufgewachsen, ist er heute ein aufstrebender Künstler, dessen Bilder auf dem Kunstmarkt stetig im Wert steigen. Und er will mithilfe seiner Kunst auch etwas von jener Unterstützung weitergeben, die ihm selbst geholfen hat, seinen Weg zu gehen.

Nun hat er eines seiner Bilder (mit dem bezeichnenden Titel „Geborgenheit“) für eine Charity-Kunstauktion zur Verfügung gestellt. Der Erlös dieser Versteigerung, bei der insgesamt 70 Kunstwerke teilnehmen, kommt zur Gänze dem Verein „Down-Syndrom. Wien“ zugute.

Djurdjevic: „Ich bin stolz, ein Teil von diesem großartigen Projekt zu sein. Von Anfang an war mir klar, dass ich einen Beitrag für diesen Verein leisten möchte.“

Teilnahme live und online Vorbesichtigung möglich

Am Donnerstag, 1. September findet die Auktion im Kleinen Haus der Kunst (KHK) am Karlsplatz, 1010 Wien, Friedrichstraße 7 statt. Einlass ab 17.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr. Schon Mittwoch, 31. August sowie am Donnerstag, 1. September gibt es jeweils von 10 bis 19 Uhr die Möglichkeit der Vorbesichtigung.

Alle Informationen finden sich auf www.charity-kunstauktion.at/aktuelle-auktion . Dort ist auch der Katalog der Werke downloadbar sowie der Link zur Online-Teilnahme verfügbar.

Djurdjevic, Jahrgang 2001, malt seit seinem fünften Lebensjahr. Über seine Kunst greift er als Autodidakt Themen auf, die ihn beschäftigen, betreffen und bewegen – mit dem Anspruch, zu konfrontieren, zu provozieren und zu berühren.

