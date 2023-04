Die Strottern bei „wean hean“

Am vergangenen Wochenende wirkten die „Strottern“ Klemens Lendl und David Müller im TV-Klassiker „Mei liabste Weis“ mit, gemeinsam mit Agnes Palmisano, Daniel Fuchsberger, Marie Theres Stickler, den Tanzgeigern und einem Bläserquintett der Wiener Philharmoniker, aufgenommen beim Heurigen Hengl-Haselbrunner.

Am 23. April spielen die Strottern im Rahmen des Wienerliedfestivals „wean hean“ ein Konzert im Dunkeln (Dialog im Dunkeln, Freyung 6). Durchaus dazu passend folgen zwei Nachtgesänge mit Christoph Bochdansky am 26. und 27. April im Schuberttheater in Wien. Am 30. April machen sie dann noch Station im feinen Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg von Philharmoniker Matthias Schorn.

