Ob es nun ausgeklügelte politische Diplomatie, oder die eigentliche Wahrheit ist – Heinz-Christian Strache präsentierte seine Kandidatenliste vorige Woche am Kahlenberg. Mit Blick nach Weidling und nach Wien.

Eigentlich kann es ihm ja recht sein, mit der Wohnsitz-Causa ständig in den Medien zu sein. Er bezeichnet, der Tageszeitung „Standard“ gegenüber, die Diskussion über seinen wirklichen Lebensmittelpunkt als „Sommerlochthema“.

Man versuche „mit unlauteren Mitteln“ zu verhindern, dass er ein „echter Wiener“ sei. Seit 2005 habe er in Wohnungen in Wien gelebt. Auch die Übernahme der Wohnung seiner Mutter sei nun fristgerecht erfolgt. Den Wohnsitz in Weidling nutze er am Wochenende, wenn er Zeit mit seiner Familie verbringe. Von der Entscheidung der Behörde erwartet er keine Überraschungen: „Es kann nur die Bestätigung geben, dass mein Lebensmittelpunkt in Wien ist.“

Spätestens Ende August sollte feststehen, ob die Kandidatur Straches möglich ist. Die Bezirkswahlbehörden können bis 19. August über sogenannte Berichtigungsanträge entscheiden. Jeder mit Hauptwohnsitz in Österreich konnte unter Angabe seines Namens und Wohnsitzes einen solchen Antrag noch bis zum 13. August stellen.

Mittlerweile brachte – wie die APA meldete – er ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses ein. „In Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen ist völlig klar, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von Herrn Strache sich an seiner Adresse in Klosterneuburg befindet“, findet er. Auch Straches ehemalige Partei hätte nun angegeben, dass Strache mit seiner Ehefrau seit Jahren in Klosterneuburg lebt. Selbst Straches Mutter hat im Zuge der Casinos-Ermittlungen ausgesagt, dass ihr Sohn „seit mindestens 19 Jahren“ nicht an der als Hauptwohnsitz angegebenen Adresse in Wien-Landstraße wohnhaft ist. Auch weitere - teils anonyme - Anzeigen wurden bei der Wahlbehörde eingebracht.

„Seit dem Jahr 2005 habe ich immer in Wien eine Wohnung gehabt“, sagte Strache im APA-Interview. „Und dann einen Nebenwohnsitz zusätzlich in Klosterneuburg, wo ich dann in der Zeit der Vizekanzlerschaft auch mehrheitlich in Weidling gewesen bin.“ Da Straches Mutter krankheitsbedingt im März in ein Pflegeheim übersiedeln musste, sei die Wohnung, an der dieser seit seiner Geburt auch seinen Hauptwohnsitz gemeldet hatte, von ihm übernommen worden.

Für Westenthaler, der sich bereits vor vielen Jahren aus der Politik zurückgezogen hat, könnte das „Durchwinken der rechtswidrigen Kandidatur Straches vor dem Hintergrund der eindeutigen rechtlichen Situation“ auch strafrechtliche Konsequenzen erfordern.