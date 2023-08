Es geht wieder „Donau Aufwärts“ in Klosterneuburg

Donau Aufwärts - das Wienerlied auf Sommerfrische von klassischer Schrammelmusik bis zum Cross Over - wird diesem Mix in seinem kommenden dritten Teil wieder absolut gerecht.

Den ersten Part übernehmen am Donnerstag, 31. August, ab 19.30 Uhr Kabane 13 gemeinsam mit Christian Tesak, der auch künstlerischer Intendant des Festivals ist. „Wir suchten eben etwas typisch Wienerisches, ein Bild für ein Gefühl, ein Abbild einer Lebenshaltung,ein Refugium für Beständigkeit, aber auch für „Seele-baumeln-lassen“, ein Universum für Fliehende:Kabane“, beschreiben die Künstler ihren Antrieb.Die Kabane, urwienerischer Strandbad-Hort für Habseligkeiten und Tratsch aller Art, wurde zum Ort künstlerischer Inspiration: Mit Balkan im Packl aus alpenländisch irischem Folk aufgetaucht, Quetschn erprobt fischt das Trio im Biotop – und labt sich an Sprachdelikatessen von Christian Tesak.

"Schrammelbach" sind am Donnerstag, 31. August, im Pfalzhof am Klosterneuburger Rathausplatz zu sehen und zu hören. Foto: Lukas Beck

Im zweiten Teil, ab 21 Uhr, erobern „Schrammelbach“ die Bühne und die Herzen des Publikums. Die Gruppe stellt sich Fragen wie „Welche Inventionen hätte Johann Sebastian Bach wohl noch gehabt, wenn er in Wien beim Heurigen ein Achterl zu viel erwischt hätte? Hat Bach vielleicht ohnehin „Heurigenmusik“ komponiert?“ Peter Hudler und Andreas Teufel und beantworten diese Fragen musikalisch am Violoncello und am traditionellen Wiener Knopfakkordeon, der Schrammelharmonika.