Schrammeln in der Kabane: Wiener Sittenbild in Klosterneuburg

Es geht aufwärts – nicht nur „Donau Aufwärts“, wie der Name des neuen Wienerlied-Festivals im Klosterneuburger Pfalzhof verlautet. Sondern aufwärts mit den Besucherzahlen. So deutlich, dass Veranstalter Michael Bauer diesmal einige Sitzreihen hinzustellen lassen musste. Dann war Schluss – „ausverkauft“.

Den Anfang des dritten Doppelkonzerts machten Peter Hudler und Andreas Teufel alias „Schrammelbach“. Jawohl, eine – imaginäre – Mischung aus Johann Schrammel und Johann Sebastian Bach. Real-musikalisch ausgelebt am Violoncello und am traditionellen Wiener Knopfakkordeon, der Schrammelharmonika.

Nach jubelndem Applaus geht es in die Pause, vor dem zweiten Teil fragt Michael Bauer seine Gäste im Publikum: „Könntet ihr euch vorstellen, dass wir so etwas, das nächstes Jahr wieder machen?“ Das Publikum reagierte wie vorhergesehen, alles andere als tobender Beifall wäre auch eine Enttäuschung gewesen.

Nächster Streich: die Strottern

Zumal als nächstes der künstlerische Intendant des Wienerliederfestivals, Christian Tesak, selbst die Bühne betritt. Mit „Kabane 13“. „Kabanen, das sind die Badehütten“, erklärt Christian Tesak sicherheitshalber den Ursprung des Namens, der so Ur-Wienerisch ist wie die Musik die Stefan Angerer, Amanda Rotter und Andreas Teufel machen. Über den Beginn der Zusammenarbeit mit Tesak sei Folgendes gesagt: Christian Tesak schreibt Texte. Wundervolle Texte. „Und dann haben sie gesagt, die sind so kompliziert, sing sie selber“, erzählt Tesak auf der Bühne. Gesagt – getan, gehört und für gut befunden.Zum letzten Teil des (heurigen) Wienerliederfestivals kommen einmal mehr Lokalmatadore des Wienerliedes: Die Strottern geben sich die Ehre im ersten Teil am Donnerstag, 14. September. Als zweiter Part im Doppelkonzert fungiert der Drehleierspieler Matthais Loibner.