Ein Zehntel der Klosterneuburger Gemeinderäte ist ohne Partei

Vom Ausschuss in den Stadtrat und schließlich in den Gemeinderat: Wenn ein Tagesordnungspunkt den 41 Mandataren vorgelegt wird, hat er schon eine lange Reise hinter sich gebracht. Und eben diese beginnt im Ausschuss. Jenem Gremium, in dem nur Fraktionsmitglieder vertreten sind.

Nach Austritten aus der Stammpartei – zuletzt drei bei den Grünen – hat Klosterneuburg so viele „Wilde“ wie nie zuvor: Vier von 41, also ein Zehntel, sind parteilos. Und haben somit auch keinen Sitz in einem der zwölf Ausschüsse, dem Ausgangspunkt der gemeindepolitischen Debatte.

Inwieweit ist also der Wissenstand für Gemeinderäte, die keiner Fraktion angehören, gegeben? Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) beobachtet die Entwicklung mit Sorge, wie er in der Gemeinderatssitzung erklärt: „Unsere Gemeindeordnung ist sehr stark von einer Parteienlandschaft geprägt. Die Parteien haben einen internen Informationsfluss, und der ist auch abgesichert. Wenn man aber keiner Wahlpartei angehört, sondern sogenannter ,wilder‘ Mandatar ist, dann ist man aus einer gewissen Informationsschiene abgeschieden, weil man an und für sich keine Rechte besitzt, in einen Ausschuss zu kommen.“

Ausschuss-Frage: Stadt sucht Hilfe beim Land

Parteilose haben, so der Bürgermeister, lediglich das Recht, Protokolle von Ausschüssen und Stadtratssitzungen zu lesen. Aber: Eine straffe Terminabfolge lässt nicht immer zu, dass diese Schriften vor der Gemeinderatssitzung zur Verfügung stehen. Fraktionen können das mit dem internen Austausch kompensieren.

Schmuckenschlager: „Dementsprechend ist natürlich schon zu überlegen, wie man – wenn jetzt zehn Prozent ,wilde‘ Gemeinderäte im Gemeinderat sitzen – hier einen Informationsfluss aufbauen kann. Ich glaube, dass man breitestmöglich Informationen teilen muss, wenn man die Arbeit und Zusammenarbeit einfordert.“

Wie das gelingen kann, wird das Land NÖ zeigen. Dort hat die Stadtgemeinde bereits angefragt, „um hier die Paragrafen, die dafür vorgesehen sind, richtig auszulegen“, berichtet der Stadtchef. Und: Sollte es für die Informationsvermittlung notwendig sein, wird die Gemeinde eine eigene Geschäftsordnung für Ausschüsse erstellen.