Spaziergänger wollte Rehkitz retten: Hilfe, die mehr schadet als hilft

Es ist eine Situation, die die Tierhilfe Klosterneuburg - Wildtierhilfe immer wieder erlebt und immer wieder anprangert: Vermeintlich allein gelassene Rehkitze werden „gerettet“ und mitgenommen. In den meisten Fällen passiert dadurch allerdings das genaue Gegenteil. Nach einer solchen Rettung werden die Babys nicht mehr von ihren Müttern angenommen und können überhaupt gar nicht mehr ausgewildert werden.

Größte Gefahr: Freilaufende Hunde

„Bitte, lasst die Jungtiere liegen, außer diese sind blutig und offensichtlich verletzt oder gerade von Hund oder Katze gebracht worden“, appelliert auch wieder Bea Coreth von der Wildtierhilfe der Tierhilfe Klosterneuburg. Rehkitze, aber auch Junghasen, werden bewusst von den Müttern abgelegt, um die Gefahrenquelle von den Kleinen wegzulocken. Sie sind weder verwaist noch verlassen. Bei vielen Bambis, die zur Wildtierhilfe oder anderen Organisationen gebracht werden, ist das Hauptproblem, dass freilaufende Hunde die Mütter aufscheuchen und wegtreiben und die Halter dann denken, dass die Kleinen alleine nicht überleben können und dann einfach mitgenommen werden.

So dürfte es auch in diesem Fall gewesen sein. Coreth appelliert daher nochmals eindringlich an alle Herrchen und Frauchen, ihre Vierbeiner nicht unangeleint durch Wald und Wiesen streifen zu lassen. Denn nur so können solche Situationen von Haus aus vermieden werden.

Das Kleine, das „gerettet“ wurde, wurde bei der Wildtierhilfe grundversorgt, aber so weit wie möglich in Ruhe gelassen. Nun ist es in einer speziellen Auffangstation in Pandorf, in der mehrere Bambis zusammen aufwachsen. Nur so ist eine spätere Auswilderung überhaupt möglich, da sonst die Tiere zu sehr auf den Menschen geprägt sind.

