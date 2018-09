Günther Lainer und Christian Putscher, zwei Künstler, die figurtechnisch nicht anders sein könnten. Einer ist Kabarettist, der andere Ernährungsberater. Im Zusammenspiel auf der Kabarettbühne ergibt sich also ein „WurstSalat“ - und so heißt auch ihr Programm.

Günther Lainer ein Mensch gewordener Protest gegen den Diätwahnsinn und Christian Putscher, Lifestyle-Coach mit der Figur eines Zehnkämpfers. Diese Kombination macht einen Abend mit ihnen erst so richtig spannend. Warum tun sich die beiden das an? Ist der eine zu dick und der andere zu hart zu sich? Will der eine zeigen, dass er auch vor der schwersten Herausforderung nicht zurückschreckt? Will der andere beweisen, dass sich auch die klugste Wissenschaft in seinem Fall die Zähne ausbeißt? Wie lebt man besser? Mit Sixpack oder Sechsertragerl?

Ernährungsmythen werden sowohl wissenschaftlich als auch humoristisch durch den Kakao gezogen. Somit wird moderne Wissenschaft mundgerecht serviert. Das ist Science Busters auf die Welt der Kulinarik übertragen.