Fit am Arbeitsplatz: Klosterneuburger Fitnessexperte im Interview

Körper, Geist und Seele – diese drei Parameter hängen unmittelbar miteinander zusammen und gehören gepflegt. Denn sie sind auch ein wichtiger Faktor zum Erhalt der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Einen großen Stellenwert haben in diesem Zusammenhang die Fitnessstudios. Die NÖN sprach mit dem Clubmanager und Fitnessexperten des größten Fitnesscenters in Klosterneuburg, Willi Ruiss.

NÖN: Welchen Stellenwert hat die körperliche Fitness in Bezug auf die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz?

Willi Ruiss: Die körperliche Fitness spielt eine wichtige Rolle für die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Mitarbeiter, die regelmäßig körperlich aktiv sind, eine höhere Produktivität aufweisen, seltener krankheitsbedingt ausfallen und insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeit sind.

Was macht sportliche Betätigung mit Geist und Seele?

Ruiss: Stressabbau, Verbesserung der geistigen Gesundheit, Verbesserung der Gehirnfunktion, Steigerung der Energie, Verbesserung der Schlafqualität. Insgesamt kann sportliche Betätigung dazu beitragen, das Wohlbefinden zu steigern, die geistige Gesundheit zu verbessern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Kann ein Training im Fitnesscenter bestehende körperliche Beeinträchtigungen lindern oder sogar heilen?

Ruiss: Ja, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann und dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Fitness-Training alle körperlichen Probleme lösen kann. Wenn eine Person beispielsweise an einer Verletzung oder einer chronischen Erkrankung leidet, sollte sie vor Beginn eines Fitness-Trainings mit einem Arzt oder einem qualifizierten Fitnesstrainer sprechen, um sicherzustellen, dass das Training sicher und effektiv ist und keine weiteren Schäden verursacht.

Inwieweit kann ein Training hier präventiv wirken?

Ruiss: Regelmäßiges Training kann dazu beitragen, die körperliche Fitness zu verbessern, die Muskeln zu stärken, die Flexibilität zu erhöhen und die Ausdauer zu steigern. Insgesamt kann regelmäßiges Training dazu beitragen, die körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern und das Risiko von vielen körperlichen Beschwerden und Erkrankungen zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein gesunder Lebensstil aus einer Kombination von Faktoren besteht, einschließlich einer gesunden ausgewogenen Ernährung, ausreichend Schlaf und einer angemessenen Stressbewältigung.

Viele Firmen haben mittlerweile sportliche Aktivitäten im Angebot und kooperieren mit Fitness Studios. Gibt es im Stars Fitness Klosterneuburg dazu Angebote? Werden sie genutzt?

Ruiss: Ja, es gibt ausreichend Angebote. Diese werden aber leider derzeit noch nicht viel genutzt.

Das Thema Ernährung wird für Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter zunehmend wichtig, vom gesunden Kantinen-Essen bis zum Gratisobst am Arbeitsplatz. Wie wichtig ist die gesunde Ernährung in Bezug auf die körperliche Fitness?

Ruiss: Eine gesunde Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für die körperliche Fitness. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die alle notwendigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralien enthält, kann dazu beitragen, die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, das Körpergewicht zu regulieren, das Immunsystem zu stärken und das Risiko von chronischen Krankheiten zu reduzieren. Eine ausgewogene Ernährung sollte reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten sein.

Unterliegt das Training im Fitnesscenter irgendwelchen Altersbeschränkungen?

Ruiss: Ja, das Training im Fitnessclub kann altersbeschränkt sein, abhängig von den Regeln und Vorschriften des jeweiligen Clubs oder Studios.

Für ältere Erwachsene gibt es oft spezielle Fitnessprogramme und Kurse, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Einige Fitnessstudios haben auch spezielle Angebote und Rabatte für ältere Erwachsene.

Es ist wichtig zu beachten, dass die körperlichen Fähigkeiten und Gesundheitszustände von Personen im Alter variieren können. Ältere Erwachsene sollten daher vor Beginn eines Fitnessprogramms oder Trainings im Fitnessstudio mit ihrem Arzt sprechen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, das Training durchzuführen und um Verletzungen oder Gesundheitsprobleme zu vermeiden.

