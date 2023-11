Almabtrieb in Kierling: Die Kühe werden heimgeführt

Von der Stegleitenwiese zurück zum Stall: Die Rinder der Familie Fanta werden beim traditionellem Kierlinger Almabtrieb zurück in ihr Winterquartier geführt. Am Samstag, 4. November, um 14 Uhr startet die Reise der Kühe - egal, wie das Wetter sein mag. Der Treffpunkt, um diese zu begleiten, ist die Stegleitenwiese. Im Anschluss daran wird am Hof, in der Feldgasse 15, fürs leibliche Wohl gesorgt: von würzigen Würstel, leckeren Pommes und Käsespätzle bis hin zu wärmenden Glühwein. Musikalisch wird der Almabtrieb vom „Kierlinger Blasmusikverein“ und anschließend ab 16 Uhr von „Stowi und Pico“ begleitet.