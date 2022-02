Süßwasser versalzen? Keine Fische mehr im Kierlingbach

Wie die NÖN kürzlich berichtete, wurde der Weidlingbach zum Opfer einer toxischen Verschmutzung:

Diese hat natürlich auch die im Wasser lebenden Fische in Mitleidenschaft gezogen. Aber nicht nur im Weidlingbach gibt es Sorge um die im Wasser lebenden Tierwelt. Denn auch die Fauna des Kierlingbaches bereitet den Einwohnern Kopfzerbrechen.

Hier ist aber weder eine rätselhafte Flüssigkeit noch der Fischreiher dafür verantwortlich. „Im Kierlingbach gibt es seit Jahren keine Fische und Kleinlebewesen mehr. Forellen und Weißfische gab es hier früher in Mengen“, erzählt der ehemalige Straßen- und Brückenbaumeister Leopold Forkert.

Den Grund dafür, wieso im Bach keine Fische mehr schwimmen, sieht er woanders: „Die Salzwasserkonzentration kann man hier zumindest im Winter mit der Adria vergleichen. Der Winterdienst der Gemeinde auf den Nebenstraßen ist vorsintflutlich und unprofessionell.“

Auswirkungen mehr Beachtung schenken

Doch wie ist das genau gemeint? Timing und Menge der Salzstreuung sollen hier maßgeblich dafür verantwortlich sein. „Veraltete Winterdienstfahrzeuge bringen das Salz in Unmengen auf den zum Teil schmalen Straßen auf und an den wenigen Schneetagen leider zum falschen Zeitpunkt“, führt der Kierlinger weiter aus.

„Der volkswirtschaftliche Schaden durch das Streusalz ist enorm. Es gibt in Klosterneuburg etliche Fußwege, sowie die Höhenstraße, die nicht gestreut werden. Auch viele Wintersportorte verzichten auf das Salz“, so Forkert weiter.

Doch wie gelangt nun das Streusalz in den Kierlingbach? „Das Auftaumittel rinnt von den vielen Steigungsstrecken in Klosterneuburg direkt über den Regenwasserkanal, oder über die Stützmauer in den Vorflutgraben und so in den Kierlingbach“, erklärt Forkert. Eine Splittstreuung auf kommunalen Steigungsstrecken sieht er als sinnvollere Alternative an.

Vonseiten der Gemeinde zeigt sich Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) verständnisvoll für die Kritik an der Salzstreuung: „Leider sind beim Winterdienst mehrere Dinge unter einen Hut zu bringen. Ich selbst bin kein Freund des exzessiven Salzstreuens.“

Aber auch die Gründe hinter der massiven Salzstreuung kann er benennen: „In einem rechtlichen Rahmen, wo die Stadtgemeinde und der Straßenmeister persönlich für die Schneeräumung haften und Streusplitt unsere prekäre Feinstaubbelastung im Frühjahr weiter verschärft, ist der Einsatz von größeren Mengen Streusalz leider nachvollziehbar.“

Der Stadtrat ist dennoch um eine Lösung bemüht und sieht hier die negativen Folgen für die Natur. „Ich werde das Gespräch mit den Beteiligten suchen, denn den biologischen Auswirkungen müssen wir mehr Beachtung schenken und den Salzeinsatz sparsamer gestalten“, so Verkehrsstadtrat Kehrer.

