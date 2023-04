Schrödinger-Preis für ISTA-Professor

Mit 15.000 Euro dotiert, ist der Erwin Schrödinger-Preis einer der höchsten Akademie-Preise. Diesen verleiht die Österreichische Akademie der Wissenschaft (ÖAW) jährlich an in Österreich wirkende Forscher für hervorragende wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaft.

Dieses Jahr ging der Schrödinger-Preis an den mathematischen Physiker Robert Seiringer. Der Professor am ISTA in Maria Gugging erhielt die Auszeichnung für seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der mathematischen Physik. Geehrt wurden dabei insbesondere seine Arbeiten über die Stabilität von Vielteilchensystemen in der Quantenmechanik.

Die Physik will Naturgesetze in mathematisch präziser Weise ausdrücken und darüber konkrete physikalische Effekte hervorsagen. Besonders schwierig ist das, bei Systemen mit vielen wechselwirkenden Teilchen oder Werten in der Berechnungsformel, die frei variierbar sind. Um diese Vielteilchensysteme zu analysieren, entwickelt die Seiringer-Gruppe innovative mathematische Methoden. Relevant sind diese Systeme für interessante naturwissenschaftliche Phänomene wie die Stabilität von Neutronensternen.

Seiringer ist bereits der fünfte Professor am ISTA, der den Schrödinger-Preis für seine herausragende wissenschaftliche Leistung erhielt.

