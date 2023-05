Klosterneuburg ist klug / klbg = klug

Mit dem ISTA beherbergt Klosterneuburg eine der erfolgreichsten Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen des Landes. Doch weder ist es die erste Wissenschaftseinrichtung in der Stadt, noch die einzige. Im Gegenteil: Wissenschaft betrieben wird unter anderem auch am hier ansässigen Konrad Lorenz Institut, der HBLA mit dem ihr angeschlossenen Bundesamt für Weinbau, in Unternehmen in der Stadt. Und auch einzelne Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger waren und sind immer wieder Teil herausragender Projekte, die unsere Welt ein Stück klüger machen und weiter bringen.

Grund genug für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, einen Fokus auf die Stadt als Hort des Wissens setzen zu wollen. „Geschichten rund um diese Wissenschaftsstadt“ war die Vorgabe. Eine Idee, die beim Team der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt auf große Zustimmung stieß. So begaben sich Gabriele Schuh-Edelmann, Julian Leithner, Barabara Lutz, Christine Stahl und Ben Zibuschka auf „Schatzsuche“ quer durch die Stadtgeschichte.

Inhalt, Logo und Titel

Die inhaltliche Richtung war klar, nun ging es um die „Verpackung“. Mit dem Slogan „Klosterneuburg ist klug“, noch kürzer in der Gleichung „klbg = klug“, entstand ein prägnanter Titel. Ben Zibuschka gestaltete gemeinsam mit dem Team den Button, der Berichte zur „Wissenschaftsstadt“ kennzeichnet, farblich abgestimmt auf die Farben des Stadtlogos Blau für die Stadt, Rot für Kultur, Grün für Natur und Umwelt-Themen.

Um zu zeigen, wie die Gleichung „klbg=klug“ zu lösen ist, stürzte sich Julian Leithner in die Recherche-Arbeit. „Ich habe mich schon als Kind für solche Dinge interessiert“, fühlt er sich in seinem Element. Seine Herausforderung lautete, auf Suche zu gehen. Zunächst nach Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern, die in Geschichte und Gegenwart Großes für die Wissenschaft geleistet haben. „Das war gar nicht so schwer, für den Anfang.“ Eine Liste war schnell begonnen, danach ging es an die Detailarbeit: Das Zusammenstellen von biografischen Informationen, Interessantes zu Mensch und Entwicklung herauszufinden.

„Ohne Archive wäre das nicht möglich“

Der Weg dahin: „Klassische Recherche“, meint Leithner. Zunächst online, doch mit dem Internet alleine funktioniere das nicht. „Gelegentlich sind Informationen falsch, und man findet eben auch nicht alles im Netz“. Quellen für „klbg=klug“ sind unter anderem das Stadtarchiv und weitere Archive, wie jene des Stifts Klosterneuburg. „Sehr unterstützt hat mich die Klosterneuburger Kulturgesellschaft, die ein unglaubliches Reservoir an Informationen hat“, betont Leithner.

Ich war schon als Kind interessiert an alten Dingen. Oft entstehen Geschichten, weil ich neugierige bin, was zum Beispiel ein bestimmtes Symbol an einem Haus bedeutet. Julian Leithner, Stadtgemeinde Klosterneuburg

Die Biografien nachzuvollziehen, Fotos zusammenzustellen, all das braucht Zeit: „An manchen Porträts sitze ich ein paar Tage“, sagt Leithner. „Ich versuche auch, mit Angehörigen Kontakt aufzunehmen, wenn es um historische Personen geht. Der familiäre Aspekt macht es oft spannend, kann noch mehr Information bringen.“

Klug in vielerlei Hinsicht

Wer ist oder war nun „klug“ in Klosterneuburg? Die Serie stellt Menschen und Institutionen verschiedenster Richtungen in den Fokus. Einer davon: August Freiherr, Baron von Babo, erster Direktor der Weinbauschule und Begründer der modernen Kellerwirtschaft. Oder die Brüder Ludwig und Max Haitinger, Max als Mitarbeiter des Osram-Gründers Carl Auer Welsbach, Ludwig als erster Förderer der Radiumforschung und -produktion in Österreich.

Aber auch Rosina Schömer, Tochter des berühmten Architekten und Baumeisters, die selbst eine beeindruckende Laufbahn als Oberstaatsbibliothekarin hinlegte.

Bekanntere und unbekannte Namen wechseln einander ab, ebenso historische Beiträge und aktuelle, wie etwa die Mikrobiologin Christa Schleper, die in Klosterneuburg wohnt und das Institut für funktionelle und evolutionäre Ökologie an der Universität Wien leitet.



