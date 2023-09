Science Heuriger in Kierling: „Wir kommen dahin, wo die Leute sind“

„Wir kommen dahin, wo die Leute sind“ erklärt Nadine Mund von VISTA, dem Wissenschaftsvermittlungsteam des ISTA.

Im Rahmen von Veranstaltungen wollen sie die Menschen mit Wissenschaft begeistern, so wurde das Château Kierling vergangene Woche kurzerhand zum Science Heurigen: Das VISTA-Team führte Experimente vor, in etwa mit flüssigem Stickstoff, beantwortete Fragen und gab den Besucherinnen und Besuchern auch die Möglichkeit, selbst Sachen auszuprobieren. Hans Fabian vom Château Kierling zeigte sich erfreut: „Es ist nämlich nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen ganz interessant.“ Es war der zweite Science Heuriger des VISTA-Teams, der erste fand in Wien statt. Zukünftig soll die Veranstaltung zweimal pro Halbjahr und dann auch bei unterschiedlichen Heurigen stattfinden.

Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Wissenschaftsvermittlung in Niederösterreich und Wien, so Mund.