Spatenstich in Maria Gugging: ISTA bekommt 2025 ein Besucherzentrum

Wissenschaftlicher Fortschritt, präsentiert in einem modernen Gebäude: Am ISTA in Maria Gugging wird ein Besucherzentrum - offizieller Name: VISTA Science Experience Center - eröffnen. Im Herzen des Campus, nahe der historischen Gebäude und des Teiches, können Kinder, Jugendliche und Erwachsene künftig in die Welt der Wissenschaft eintauchen.

Der Spatenstich für das Center erfolgte heute, Freitag, durch ISTA-Präsident Martin Hetzer und ISTA-Vizepräsidentin für Wissenschaftsvermittlung Gaia Novarino gemeinsam mit Wissenschaftsminister Martin Polaschek und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP). Geplante Fertigstellung: 2025.

So soll das VISTA Science Experience Center aussehen

Im neuen Gebäude mit rund 1.500 Quadratmetern wird es in knapp zwei Jahren viele Möglichkeiten geben, mit Wissenschaft in Kontakt zu treten: interaktive Ausstellungen, Workshops für Schulen, außerschulische Science Clubs, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen. „Wir planen außerdem eine einmalige Research Gallery“, so Novarino. Kunst, Wissenschaft, Design und Technologie treffen sich dort in faszinierenden Kollaborationen.

Von der Gesamtfläche sind rund 400 Quadratmeter oberirdisch, dazu kommt eine ähnlich große überdachte Terrassenfläche. Weitere Räumlichkeiten entstehen unter der Erde, um so den Charme des zentralen Platzes des ISTA Campus zu erhalten. Die Nutzung des Gebäudes wird vielfältig sein: rund 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche, ein Auditorium mit rund 100 und weitere rund 150 Quadratmeter mit Learning und Maker Spaces, also Orten, um Neues zu lernen und selbst zu forschen.

Spatenstich mit Minister Polaschek und Landeshauptfrau Mikl-Leitner

ISTA-Präsident Martin Hetzer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Minister Martin Polaschek und ISTA-Vizepräsidentin Gaia Novarino (v.l.). Foto: ISTA/Natascha Unkart

Minister Polaschek betonte zu diesem Anlass: „Bildung, Wissenschaft und Kommunikation sind wichtige Eckpfeiler unserer modernen Gesellschaft, und das VISTA Science Experience Center am ISTA Campus wird ein lebendiger Beweis dafür sein, wie diese Bereiche in der Praxis miteinander verschmelzen können. Aktive Wissenschaftskommunikation, die Förderung des Verständnisses für wissenschaftliche Prozesse und die Begeisterung für Forschung sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, das Vertrauen der Allgemeinheit in Wissenschaft und Demokratie langfristig zu stärken. Das Zukunftsprojekt VISTA wird dazu einen bedeutenden Beitrag leisten.“

Die neue Marke VISTA steht für Wissenschaftsvermittlung. Das Ziel: Interesse und Begeisterung für Forschung wecken und erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es zahlreiche Angebote in öffentlichen Parks, Schulen und Jugendzentren – und natürlich auf dem ISTA Campus.

Vermittlung ISTA startet VISTA: Wissenschaft aus Maria Gugging für alle

„Ich freue mich auf das neue VISTA Gebäude“, erklärte auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner. „Es wird die Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft schlagen und dabei all das, was die Wissenschafterinnen und Wissenschafter hier am ISTA Campus leisten, den Menschen zugänglich machen. Im VISTA Science Experience Center wird für sie sichtbar, dass diese Spitzenforschung allen Menschen in Niederösterreich zu Gute kommt und damit zeigt sich wieder einmal mehr: Niederösterreich und das ISTA sind ein unschlagbares Team! Ich freue mich auf die Eröffnung 2025.“ Beide, Polaschek und Mikl-Leitner, sind von VISTA überzeugt: „Ein Meilenstein!“

www.vistascience.at