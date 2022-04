Florian Jambor: Von Klosterneuburg zur Berufs-WM

Werbung

Die Berufsweltmeisterschaft wird in diesem Jahr in Shanghai ausgetragen und einer der Teilnehmer kommt aus Klosterneuburg: Florian Jambor.

Das österreichische Team für die kommenden Berufsweltmeisterschaften startet mit dem ersten Teamseminar in Linz die Vorbereitungen auf WorldSkills 2022 in Shanghai. Zwei Teilnehmerinnen und neun Teilnehmer aus Niederösterreich sind am Start, davon einer aus Klosterneuburg.

Nach den großartigen Erfolgen bei den Heim-Europameisterschaften in Graz im vergangenen Jahr – 33 Medaillen – geht es bereits mit den Vorbereitungen für WorldSkills 2022 in Shanghai weiter.

SkillsAustria entsendet 44 Teilnehmer zu den 46. Berufsweltmeisterschaften nach China, die von 12. bis 17. Oktober 2022 stattfinden werden. Im WIFI Oberösterreich in Linz findet von Donnerstag bis Samstag der offizielle, dreitägige Trainingsauftakt des österreichischen Teams statt.

Teamwettbewerb Industrie 4.0

WorldSkills 2022 gehen unter dem Motto „Master skills, change the world“ in Szene. Im „National Exhibition and Convention Center“ in Shanghai sind insgesamt elf Areale mit mehr als 300.000 Quadratmetern für die 63 Berufswettbewerbe geplant.

Für Niederösterreich nehmen elf Fachkräfte teil, davon einer aus dem Bezirk Tulln. Florian Jambor aus Klosterneuburg nimmt gemeinsam mit Lorenz Philipp aus dem 17. Bezirk in Wien am Teambewerb Industrie 4.0 teil. Beide arbeiten bei der ÖBB Infrastruktur AG im 10. Bezirk in Wien.

