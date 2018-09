Sie sind die bedeutendsten Professoren Kierlings: Rosalia und Edmund Rothansl. Künstlerische Meisterwerke und Bücher erinnern an das umfangreiche Leistungsspektrum der berühmten Ortssprösslinge. Nun hat die Katastralgemeinde „seinem“ Geschwisterpaar selbst ein Denkmal gesetzt: den „Geschwister Rothansl Park“. Der Platz neben der Feuerwehr wurde vergangene Woche feierlich eingeweiht.

NOEN

Die Bedeutung des Kierlinger Geschwisterpaars finden Spaziergängern und Parkbesucher auf Schildern. Mit der feierlichen Taufe wurde das Wirken der Rothansls abermals hervorgehoben: Rosalia war die erste Professorin an der Wiener Kunstgewerbeschule. Mit Schülerinnen fertigte die Kierlingerin unter anderem 1911 das berühmte Marienornat für das Stift Klosterneuburg an. Im Heimatort ist es die Fahne der Kierlinger Sängerrunde, die Rosalias Schaffen ins Gedächtnis ruft: Die Vereinsflagge wurde unter Leitung der Künstlerin gestickt, wofür sie 1923 die Ehrenmitgliedschaft erhielt.

| NOEN

Der jüngere Bruder Edmund war Kunsterzieher an Gymnasien und ein „Allround-Künstler“. „Seine Arbeiten als Maler, Bildhauer, Grafiker und Kupferrelief-Künstler sind von außerordentlicher Qualität“, loben Christl und Fritz Chlebecek, die sich für die Benennung des Parks einsetzten. In Kierling begegnet man Rothansls Werken beim Kriegermahnmal und einer Kupfergedenktafel an der Kolda-Garage.

| NOEN

Und nun auch im „Geschwister Rothansl Park“: In dessen Mitte steht nämlich das von Edmund Rothansl geschaffene Rosalienmarterl – „ein würdiger Erinnerungsplatz, mit dem Park ist das besonders gelungen“, freut sich Fritz Chlebecek. Die feierliche Namensgebung der Grünfläche nahm der Kierlinger Museumskurator auch zum Anlass, um Kulturstadtrat Konrad Eckl zu danken: „Er war ein besonderer Mitstreiter für diese Ehrung.“