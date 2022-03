Scheiblingsteiner Bogenpark im Visier der Anrainer

Werbung

Der 3D-Bogenparcours in Scheiblingstein lockt täglich viele Schützen an - zum Leid der Anrainer. Spaziergänger werden bedroht, Grünflächen werden zu Parkplätzen umfunktioniert und Parcourbenutzer hinterlassen Fäkalien sowie Abfall im Gebüsch.

Aus gegebenen Anlass fand am 18. März eine gemeinsame Begehung mit Vertretern der Bundesforste, Ortsvorsteherin Waltraud Balaska und einigen Scheiblingsteinern statt. Der Betreiber wusste von dem Termin, wurde aber nicht eingeladen.

Doch zuvor ein Blick zurück - wir hatten mehrfach berichtet, u.a. hier:

Scheiblingstein Bewilligungen für Fröstls Bogenparcours fehlen

Scheiblingstein Fröstls Ziel: Ein gutes Miteinander für alle

Anrainer beklagen, dass dem Betreiber Peter Fröstl im Spätsommer 2021 noch jegliche Naturschutz- und Veranstaltungsbewilligungen fehlen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde der Park nur zum „Testbetrieb“ genutzt. Dabei sollen nur Freunde und Verwandte des Betreibers den Parcour ausprobiert haben.

Die Aufregung der Siedlungsbewohner ist groß, da die Pläne für einen derartigen Bogenparcour im Ort nie kommuniziert wurden. Ortsvorsteherin Waltraud Balaska erinnert sich zurück: „Ich habe Herrn Fröstl den Rat gegeben das Projekt vorzustellen und mit der Bevölkerung zu reden.“

Ich glaube, es muss für alle eine ertragbare Lösung gefunden werden.“ waltraud balaska Ortsvorsteherin

Die Scheiblingsteiner beschweren sich, dass sich die Benutzer des Bogenparcours nicht an die vorgegeben Öffnungszeiten halten. Weiters stellen die Schützen eine Bedrohung für andere Benutzer des Wienerwaldes dar, da sie teilweise nicht zu sehen sind, so die Kritik.

Wenn das Landgasthaus Scheiblingstein seine Ruhetage hat, verrichten die Schützen ihr Geschäft neben dem Parkplatz oder im Wald. Zudem werde Müll jeglicher Art hinterlassen. Fröstl erklärt auf NÖN-Anfrage, dass es ab Ostern eine Sanitäranlage vor Ort geben wird.

Die Bewohner beklagen sich bei den Vertretern der Bundesforste: „Wir fühlen uns hintergangen, da der Bau des Parcours nie kommuniziert wurde.“ In der Hochsaison parkten die Schützen die Straßen der Wohnsiedlung zu. Als „Notlösung“ wurde laut den Vertretern der Bundesforste ein Stück Wald zur Parkplatzerweiterung umfunktioniert.

Gefahren- und Beschwerdepunkte

„Generell wurde der Parcour viel zu dicht an das Wohngebiet gebaut“, beschwert sich ein Scheiblingsteiner. Die Anrainer beklagen das massiven Verkehrsaufkommen und die Beeinträchtigung ihres Erholungsgebiets. „Wir möchten anderen nicht den Zugang zum Wald verwehren, sondern vielmehr ein friedvolles und verständliches Miteinander aller Waldbenutzer“, unterstreicht eine Anrainerin.

Die Corona-Pandemie war in dieser Hinsicht auch ein wesentlicher Motor, dass die Menschen wieder mehr Zeit in der Natur verbringen. Die Anrainer treten mit dem Wunsch an die Vertreter der Bundesforste heran, ein verstärktes Sicherheitskonzept im Park zu entwickeln.

Ebenso hätten sie gerne Personal, das die Schützen während der Öffnungszeiten betreut. Der Betreiber Fröstl hingegen würde sich wünschen, dass die Scheiblingsteiner direkt mit ihm kommunizieren. „Die Anrainer sagen mir nicht, was sie möchten, somit ist auch keine Diskussion möglich“, so Fröstl.

Zukünftige Schritte

Gemeinsam mit den Vertretern der Bundesforste haben sich die Bewohner geeinigt, dass die behördlichen Auflagen nochmals geprüftwerden. Zudem wird auch Kontakt mit Betreiber Fröstl aufgenommen. Im Anschluss wird Rücksprache mit der Behörde gehalten, um eventuell auf die Wünsche der Anrainer eingehen zu können.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.