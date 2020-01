Camping ist für manche Menschen mehr als nur Urlaub oder Freizeitvergnügen. Es ist ein Lebensgefühl. Besonders gut kann man dieses Lebensgefühl in Klosterneuburg ausleben: Donaupark Camping Klosterneuburg wurde unter die Top100 in Europa, Top 20 in Österreich und als einziger von ganz Niederösterreich beim „camping.info Award 2020“ ausgezeichnet.

„Der Campingplatz Donaupark liegt ideal für einen Wien-Besuch. Alle 30 Minuten geht eine S-Bahn und alle zehn Minuten ein Bus in die Bundeshauptstadt. Der Campingplatz hat eine Gesamtfläche von 22.500 m und 100 Stellplätze mit einer Größe von 70 bis 90 m “ – so lautet die Begründung für die Topplatzierung für den Campingplatz der Babenbergerstadt. Er konnte sich somit unter allen Plätzen in Niederösterreich durchsetzen und wurde als einziger unter die Liste der besten Plätze in ganz Österreich gewählt.

Es ist die erste Auszeichnung für Donaupark Camping Klosterneuburg bei dem Ranking, das jährlich von www.camping.info – einem Portal, das sich auf Urlaub in Zelt, Wohnwagen und Mobile Home spezialisiert hat – durchführt.