Mehr Leben für die Klosterneuburger Stadtzentren

Was braucht ein Stadtzentrum? Handel, Kultur, Gastronomie? Gute Erreichbarkeit, Sitzgelegenheiten, Freiflächen.

In Klosterneuburg stellen vor allem Stadt- und Rathausplatz die großen innerstädtischen Flächen dar, auf denen das öffentliche Leben stattfinden kann und soll.

Während der Stadtplatz vorwiegend für den Handel genutzt wird, bietet der Rathausplatz neben dem Handelsbereich den meist genutzten Veranstaltungsplatz. „Neben dem Leopoldifest finden dort Sommerkino, Vespatreffen, Maibaumaufstellen, Radfest, Sturmfest, und Märkte über das ganze Jahr hindurch statt und sorgen für attraktive Belebung“, zählt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager Feste und Events der Stadt und privater Veranstalter auf.

Neues Kino als Impulsgeber

Sein Fazit: „Die Zentren in Klosterneuburg werden sehr gut frequentiert und entwickeln sich positiv. Am Rathausplatz ist mit der Renovierung des Kinos eine der stärksten Initiativen zur Stadtbelebung geplant.“ Vom Kino versprechen sich auch die NEOS einen positiven Effekt, fordern jedoch mehr: „Es braucht ein Herzstück, das andere Betriebe anlockt. Am Rathausplatz kann das das neue Kino sein. Aber darüber hinaus muss das Zentrum auch so attraktiv sein, dass man dort verweilen will,“ meint NEOS-Gemeinderat Darius Djawadi. Das erfordert aus Sicht der NEOS auch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. „Der Rathausplatz ist derzeit ein praktischer Parkplatz. Zum Verweilen lädt er allerdings nicht ein“, wünschen sich Djawadi und NEOS-Fraktionsobmann Stadtrat Clemens Ableidinger „mehr Bäume, mehr Grünflächen und bessere Sitzgelegenheiten für alle Generationen.“

Grünen-Stadtrat Sepp Wimmer kritisiert vor allem, dass am Stadtplatz zu viele Autos verkehren. „Die Einkaufssituation am Stadtplatz wird sich dann verbessern, wenn weniger Autos und dafür mehr Menschen am Stadtplatz sind“, ist sein einfach klingendes Rezept. Die Umsetzung? „Das Parkhaus in der Hundskehle als teilweise Entlastung heranziehen, mehr Grün und mehr Verweilplätze am Stadtplatz schaffen.“

Ein weiterer Ansatz kommt von PUK-Stadtrat Stefan Hehberger: Bei all diesen Ideen für die Zentren dürfe man die Energie-Raumplanung und die Klimaanpassungs-Raumplanung mitbedenken, fordert er.

FP-Stadtrat Josef Pitschko hingegen hat „aufgegeben“, was das Thema betrifft: „Für vorübergehende kurzfristige Belebungen sorgen lediglich, die vom Steuerzahler finanzierten bzw. subventionierten ‚Fressen, Saufen und Trallala – Veranstaltungen‘“, echte Initiativen sieht er nicht.

