Rundblick: So lebt es sich in Kierling

Alles was man zum Leben braucht? Kierling ist eine der größten Kastralgemeinde Klosterneuburgs und hat somit viel zu bieten. Aber was braucht ein Stadtzentrum eigentlich? Was gibt es in Kierling und was fehlt?

Der Alltag eines Kierlingers

Ein richtiges Ortzentrum hat Kierling nicht. Als Veranstaltungszentren dienen Kierling der Pfarrsaal und ein Veranstaltungsraum im "Haus im Grünen". Zweiterer ist derzeit leider geschlossen, da die Statik überprüft wird.

Wer seinen täglichen Besorgungen nachgehen will, hat es hier nicht schwer, denn es gibt eine Vielzahl von Geschäften: Von der Apotheke, über die Trafik und dem Friseur bis hin zu Siegis guade Jausn, dem Hofer und dem Spar bietet Kierling einem alles, um die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens zu decken. Es gibt aber auch eine Raiffeisen Bank, die Glaserei Glaser und Elektro Gutenthaler. Der nächste Postpartner befindet sich bei der Turmöl Tankstelle.

So sieht das Kierlinger Betreuungsangebot aus, das mit der Kinderbetreuungsoffensive NÖ ausgebaut werden soll: Es gibt eine Volksschule mit Nachmittagsbetreuung, der Kindergarten Reißgasse und das Schneckenhaus. Ein neuer Kindergarten für die Stegleiten ist geplant, der ebenso wichtig für Kierlings Familien ist.

Freizeitangebote

Wenn es um Gastronomie geht, überzeugt Kierling mit seinen Heurigen: Heuriger Fanta, Heurigen Kerbl, Heurigen Kafka und das Chateau Kierling überzeugen mit ihren kulinarischen Schmankerln und feinen Tröpferln. Außerdem gibt es noch weitere gastronomie Betriebe, wie der Kierlingerhof, der Lämmerhof und die Redlingerhütte. Obwohl Kierling relativ gut aufgestellt ist, wünschen sich die Kierlingerinnen und Kierlinger zusätzliche Gastronomie. “Viele Bürger würden sich ein Kaffeehaus wünschen,” so Ortsvorsteher Markus Fuchs. Dieses würde einen zusätzlichen Ort zum Zusammenkommen und Verweilen schaffen.

Kierling hat ebenso diverse Vereine für die verschiedensten Interessen zu bieten. Es gibt den Kierlinger Bürgerverein und Kierlingtaler Rundschau, eine eigene Zeitung für Kierling und Maria Gugging. Für musikalische Kierlinger gibt es den Musikverein und den Blasmusikverein. Außerdem gibt es die Feuerwehr, für Sportliche gibt es den Laufverein Just4fun und für Naturliebhaber die Pfadfinder.

Spezielle Treffpunkte und Angebote für die Jugend halten sich jedoch in Grenzen. Laut Ortvorsteher Fuchs trifft sich die Kierlinger Jugend bei der Pfarre, der Feuerwehr, der Bücherei und den Pfadfinder. Es finden aber das ganze Jahr über regelmäßig die verschiedensten Veranstaltungen statt. Von der Feuerwehr in Kierling findet immer der Feuerwehr Heurigen zu Pfingsten statt und der Granzwandertag am Nationalfeiertag, an dem die Grenzen Kierlings abgegangen werden. Die Kirche organisiert jährlich den Kirtag im Juni und den Pfarrball, der aufgrund von Corona in den letzten Jahren leider ausgefallen ist. Auch auf das Kierlinger Straßenfest im Septemeber freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner jedes Jahr aufs Neue. Vor Silvester veranstaltet Ortsvorsteher Fuchs zumn Jahresausklang einen Punschstand. Laut ihm ist geplant, dass im Sommer regelmäßig ein Weingartenhupferl stattfinden soll. Das Universalmuseum überzeugt im Rahmen des Kierlinger Bürgervereins unteranderem mit heimatkundlichen Exponateniner, einer Gewerbesammlung sowie der weltweit größten Allmayer-Scherenschnittsammlung. Sie bieten regelmäßig Scherenschnittworkshops für Jung und Alt an.

Trotz Wachstum die Natur erhalten

Einen ziemlichen Zuzug hat Kierling in den letzten Jahren erfahren. Kierling ist in den letzten Jahren stark gewachsen, viele junge Familien suchen hier ein Plätzchen zum Niederlassen. Laut Ortsvorsteher Fuchs muss deswegen auch der neuer Kindergarten mit sechs Gruppen in der nahe liegenden Stegleiten gebaut werden.

Sehr gut ist auch die Verkehrsanbindung in und nach Kierling. „Es ist eigentlich die beste von allen Katestralgemeinden. Das liegt aber denke ich auch an unserer Nähe zum ISTA“, so Ortsvorsteher Fuchs. Mit den öffentlichen Verkehrmittel kommt man in Kierling gut zurecht, denn die Linie 400 verbindet Wien Heiligenstadt mit Maria Gugging und fährt dabei durch Kierling.

So modern und bewohnt Kierling auch geworden ist in den letzten Jahren, haben sie es geschafft die schöne Natur zu erhalten. So hat nicht nur das Jagdwesen in Kierling noch Bestand, die Kierlingerinnen und Kierlinger freuen sich auch über die wunderschönen Wanderwege.

Für Anliegen der Kierlinger hat Ortvorsteher Markus Fuchs ein offenes Ohr: Er bietet jeden Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr oder auch nach telefonischer Anmeldung eine Sprechstunde an.

