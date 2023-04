Stadt Klosterneuburg will Geschäfte in Zentren erhalten

Dienstag, 18. April 2023 Dialogausstellung – 17.00 bis 20.00 Uhr Hauptfoyer Babenbergerhalle, Rathausplatz 25, 3400 Klosterneuburg

Thema „Belebung der Ortszentren – Sicherung der Geschäfts- und Betriebsstandorte“

Im Rahmen der Dialogausstellung wird das Projekt von Experten des Büro Knollconsult ZT GmbH vorgestellt. Für Fragen und Anregungen stehen auch Ansprechpartner aus Politik und Verwaltung der Stadtgemeinde Klosterneuburg vor Ort zur Verfügung.

06. April bis 19. Mai 2023 Auflage des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes Persönliche Einsichtnahme im Rathaus, Rathausplatz 1, 3400 Klosterneuburg Telefonische Terminvereinbarung erforderlich! Tel. 02243 / 444 - 257.

Telefonisch können Anliegen und Fragen Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 13.30 bis 17.00 Uhr unter 02243 / 444 - 456 oder 02243 / 444 - 414 gestellt werden (Grundstücksnummer bereithalten).

Jede und Jeder ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist bis spätestens 19. Mai 2023 eine schriftliche Stellungnahme zu den geplanten Änderungen per E-Mail an stadtamt@klosterneuburg.at bzw. per Post an Stadtgemeinde Klosterneuburg, GA IV – Stadtplanung, Rathausplatz 1, 3400 Klosterneuburg, abzugeben.