Bankschließfach-Raub: Spektakulärer Fall wird im TV gezeigt

Es war einer der spektakulärsten Coups der letzten Jahre: Einbrüche in drei Banken – eine davon in Klosterneuburg – und erbeutete Schließfach-Inhalte von rund 17 Millionen Euro. Nun wird in der Sendung „Fahndung Österreich“ auf ServusTV auf diesen Fall wieder aufmerksam gemacht. Am Mittwoch, 26. April, wird um 20.15 Uhr der Fall – nach gestellt von Schauspielern – nochmals präsentiert.

Der „spektakulärste Coup mit der größten Schadenssumme der letzten Jahrzehnte“. So wird der Einbruch in 68 Bankschließfächer von den Ermittlern im Landeskriminalamt Niederösterreich bezeichnet. In der Nacht von 13. auf 14. November 2020 räumen insgesamt sieben Täter und Täterinnen Schließfächer in Klosterneuburg und Mödling sowie im 19. Wiener Gemeindebezirk aus und erbeuten vor allem Geld, Gold und Schmuck. Die Schadenssumme beträgt rund 17 Millionen Euro. Der Tat gehen umfangreiche Vorbereitungen voraus.

Wie es der Tätergruppe gelingt, an die Zugangsdaten der Bankkunden zu kommen sowie die Tat zunächst unbemerkt zu lassen, zeigt „Fahndung Österreich“ in einem spannenden Reenactment. Also nach einem bekannten Konzept werden Fälle mit Schauspielern nachgestellt, die dann die Erinnerung von möglichen Zeugen wecken sollen.

Für sachdienliche Hinweise ist eine Summe von 100.000 Euro ausgelobt. Der ganze Fall ist auch bei „Fahndung Österreich“ am Mittwoch, 26. April, ab 20.15 Uhr bei ServusTV zu sehen.

