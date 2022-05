Die Krise als Chance begreifen: „Gio“ Hahn in Klosterneuburg

Krisen und Erfolge

„Wir haben hier eine Überlappung von Krisen. Ich kann mich erinnern, als ich 2010 Kommissar wurde, waren wir mit der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise beschäftigt. Dann kam die neue Periode 2014/2015, da war plötzlich die Migrationskrise in aller Munde und als Nachbarschaftskommissar mit dem Balkan war ich mittendrin. Und dann dachte ich die dritte Periode mit Budget und Administration da könnte man in so eine Art gleitende Pensionierung übergehen. Und Anfang Dezember 2019 sind wir ins Amt gekommen, im März 2020 ist es mit der Pandemie losgegangen. Und jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine.“

EU-Kommissar Johannes Hahn … über Krise über Krise

„Neben der Corona-Pandemie gibt es auch noch größte Lieferschwierigkeiten in der ganzen Welt. Es ist ein unvorherbarer Konflikt in der Ukraine aufgetreten – man hat nie mehr geglaubt, dass ein Krieg in Europa möglich wäre. Aber Putin hat andere Gedanken gehabt. Und die Invasion hat bewirkt, dass vieles konfrontiert hat – wirtschaftlich und sozial. Das bedeutet, dass wir von Europa besonders gefordert sind. Und wer wäre besser geeignet, uns das zu schildern als der höchste österreichische Vertreter in der Europäischen Union? Unser Kommissar Johannes Hahn – Gio, herzlich willkommen!“

Präsident der Völkerverständigung Josef Höchtl:

„Wir können die Herausforderungen entweder bewältigen, oder die Augen zumachen und dann werden wir untergehen. Das ist nicht das Ziel von aktiven Menschen, die wir alle hier sind. Es hat einmal ein berühmter Grieche gesagt: ,Lebenskunst ist, Problemen nicht auszuweichen, sondern daran zu wachsen‘ – Anaximander.“

„Wir Europäer neigen dazu, unser Licht bissl unter den Scheffel zu stellen. Aber wir hatten zum Beispiel am Beginn der Pandemie kaum Produktionskapazitäten für Vakzine. Wir haben heute die Kapazität, bis zu vier Milliarden Vakzine pro Jahr in Europa zu produzieren – für die Hälfte der Weltbevölkerung. Das haben wir in wenigen Wochen aufgebaut.“

EU-Kommissar Johannes Hahn … über Produktionskapazitäten von Impfstoffen