Wenn das Wasser zum Problem wird: Regenwasserplan für Weidlingbach

Das von Klosterneuburg recht weit abgelegene Scheiblingstein hängt den anderen Katastralgemeinden infrastrukturtechnisch bis heute in vielen Punkten hinterher. Besonders wichtig ist dabei wohl der „Abtransport“ von Schmutzwasser. Im Moment gibt es in jedem Haus eine Senkgrube, die durch entsprechend qualifizierte Unternehmen geleert und an die Kläranlage geliefert werden. In den nächsten Jahren soll nun endlich eine Schmutzwasserkanalisation errichtet werden. Dieser Ausbau betrifft Weidlingbach und Scheiblingstein. Zusätzlich will die Stadtgemeinde aber noch andere Dinge in Angriff nehmen.

Im Zuge des „Regenwasserplans“ soll die Oberflächenentwässerung von Grund auf neu gestaltet werden, und außerdem der öffentliche Straßenraum eine Überholung erhalten. Die Stadtgemeinde begründet die Notwendigkeit der Arbeiten damit, dass sich „Aufgrund der klimatischen Veränderungen (extreme Niederschlagsereignisse sowie längere Trocken- und Hitzeperioden) regionale Überschwemmungen mehren. Dadurch sind die Kanäle überlastet, die Grundwasserspiegel sinken und auf der anderen Seite entstehen Hitzeinseln in den Städten.

Um diese Extremereignisse zu entschärfen, muss der örtliche Regenwasserhaushalt gezielt gestaltet werden, wobei es wichtig ist, den Regentropfen auch dort zu halten, wo er fällt. Das bedeutet auch, dass die Maßnahmen, die von der Gemeinde gesetzt werden, aber auch jene, die die Bürger selbst treffen, nicht an den Grundgrenzen enden, sondern für ein größeres Gebiet gedacht werden muss.

Wie groß ist das Problem wirklich?

„Einsätze wegen Hochwasser oder Ähnlichem kommen am Scheiblingstein schon immer wieder vor“, meint Astrid Fuchs-Levin von der Feuerwehr Weidlingbach. Im Jahr 2020 hat es sechs Mal Auspumparbeiten gegeben. Heuer gab es bis jetzt bereits zwei.

Was beinhaltet der „Regenwasserplan“? Die neuen Planungen sollen grundsätzlich gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern entstehen. Der vom Land Niederösterreich ausgearbeitete Regenwasserplan dient dabei als Basis und beinhaltet schon Tipps, wie die Bürger selbst gegen das Problem vorgehen können. Etwa mit durchlässigen Abstellplätzen, Regenwassersickerschächten, Zisternen, Tonnen und Ähnlichem können alle etwas dazu beitragen, dem Problem entgegenzuwirken.

Dafür gibt es momentan individuelle Begehungen gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtgemeinde. Im Planungsprozess wird nun der Ist-Zustand betrachtet und die Problemfelder werden analysiert. Dies können zum Beispiel lokale Überflutungen, überlastete Kanäle, sinkende Grundwasserstände, Trinkwasserknappheit, Hitzeinseln und mehr sein. In einem weiteren Schritt werden Lösungsvorschläge und Maßnahmen überlegt. Anschließend werden Flächen gesucht, die Raum für potenzielle zukünftige Maßnahmen bieten.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist dann ein Plan mit örtlich ausgewiesenen Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen für bestimmte Problemfelder. Die Realisierung der im Regenwasserplan festgelegten Maßnahmen erfolgt separat in konkreten Maßnahmen und ist nicht mehr Teil des Regenwasserplans selbst.

Wann werden die Arbeiten schlussendlich beginnen?

Auf Anfrage schrieb die Stadtgemeinde: „ Die jeweiligen Lösungen werden gemeinsam überlegt, deswegen, und weil es ein weites Feld ist, beginnen bereits die Vorbereitungen. Für den Kanalausbau gibt es bisher nur einen ungefähren Zeitplan, das ist auch immer abhängig vom Budget.“ Wie lange die Arbeiten dauern werden ist momentan noch unsicher.