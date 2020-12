Seit etwa drei Jahren sind bereits die Bahnhöfe Unterkritzendorf und Kritzendorf an den 15-Minuten-Takt der Franz-Josef-Bahn angeschlossen. Seit einiger Zeit nun auch Höflein. Was einige freut, ärgert andere. Denn wenn jetzt der Viertelstunden-Takt zwar bis Höflein geht, halten die Züge nicht mehr alle 15 Minuten in Unterkritzendorf.

Wenn im Jänner die Sanierung der Hangbrücke startet, werden wohl noch mehr Kritzendorfer und Höfleiner auf den Zug umsteigen, um nach Wien zu pendeln. Für die Höfleiner gibt es dazu jetzt auch noch mehr Möglichkeiten. Seit einiger Zeit halten die Züge – in den Stoßzeiten – alle 15 Minuten neben Kritzendorf nun auch in Höflein. Was die einen freut, ärgert die anderen. Denn in Unterkritzendorf ist der 15-Minuten-Takt seit der Umstellung des Fahrplans Geschichte. Hier wurde wieder auf den Halbstunden-Takt umgestellt.