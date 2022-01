Tierquäler in Klosterneuburg: „Der kleinste Hinweis kann helfen“

Vollbild

Am 3. Jänner wurde dieser junge Rüde in der Martinstraße gerettet. Er wartet nun im Tierheim St. Pölten auf ein neues, liebevolles Zuhause. Alleine bis 5. Jänner musste das Tierheim schon sechs zurückgelassene oder beschlagnahmte Hunde aufnehmen. Am Montag, 10. Jänner, wurde der zweite Schäfer in Weidling entdeckt. Auch er sucht nach einem neuen Zuhause.

