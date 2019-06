Die Veränderung der Mobilität ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch ein Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Trotzdem oder gerade deshalb scheint die Elektromobilität nun zu einem heißen Thema zu werden. Allen Unkenrufen zum Trotz sagen nahezu alle Experten dem Elektroauto binnen der kommenden zehn Jahre den Durchbruch voraus. Bei solchen Prognosen muss sich auch die heimische Politik eine Meinung bilden. Die e5-Gruppe ist dem Thema auf den Grund gegangen.

Christoph Hornstein E-Mobilität nur für „G‘stopfte“?

„Wenn alles in Betracht gezogen wird, dann ist das Elektroauto viel umweltschonender als ein fossil betriebenes Fahrzeug“, fasst Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart die Situation zusammen und verweist auf eine Anzahl an Studien, die dies belegen. Das e5-Team der Stadtgemeinde beschäftigt sich schon länger mit dieser Thematik und sieht vor allem im Ausbau der Ladeinfrastruktur eine große Herausforderung.

E5-Teamleiter Vizebürgermeister Roland Honeder meint dazu: „Derzeit gibt es noch wenige Elektroautos in unserer Stadt. Zumeist laden die Benutzer zu Hause im Einfamilienhaus. Wenn wir allen Bürgern eine Chance auf eine Nutzung geben wollen, dann brauchen wir Lösungen auch für den öffentlichen Raum und den Wohnbau. Die Konzepte dazu werden bald fertig sein.“ In Klosterneuburg soll ein strategischer Ausbau der Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren stattfinden. Noch 2019 sollen dazu richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden.

Vergleich fossiler und elektrischer Antrieb

E5-Teamleiter und Vizebürgermeister Roland Honeder und sein Team haben sich nun auf die Suche nach der Wahrheit begeben und wollten erfahren, wie der Vergleich fossiler und elektrischen Antrieb tatsächlich aussieht. Dabei wurde man beim österreichischen Klimafonds, beim Umweltbundesamt und bei privaten Experten fündig:

Würde man den Verbrauch eines Elektroautos in Benzin umrechnen, dann brauchen diese zwischen 1,5 und 2,5 Liter auf 100 Kilometer.

Würde man die gesamte Mobilität in Österreich auf elektrischen Antrieb umstellen, so würde der Strombedarf um rund ein Drittel steigen. Da aber dann der gesamte fossile Treibstoffverbrauch wegfällt, würde unsere Gesamtenergiebilanz um rund 20 Prozent sinken. Zudem würden wir weniger Geld für Ölimporte ausgeben und die Wertschöpfung direkt im Land haben. Wie schon erwähnt, sind Elektroautos überaus effizient.

Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometer pro Jahr kann ein Windrad 4.000 Autos versorgen. Fossilbetriebene PKW brauchen für die gleiche Fahrleistung rund 184 Tankwagen mit Benzin.

Wie ist das mit den Batterien?

Der oberflächige Abbau von Lithium ist nicht ökologisch, der Wasserverbrauch enorm, die Arbeitsbedingungen fragwürdig. „All das ist aber harmlos, wenn man es mit den Risiken der Erdölproduktion und den Umweltschäden durch die Verbrennungsprozesse vergleicht“, weiß Honeder.

Grundsätzlich ist sich die e5-Gruppe einig, dass die Mobilität effizienter und umweltschonender werden muss. Hier kann Elektromobilität eine Vorreiterrolle einnehmen, und dafür möchte sich die Stadtgemeinde vorbereiten. Auch beim Fahrrad setzt sich der Elektro-Antrieb durch. Für das e5-Team steht

außer Frage, dass selber Radeln gesünder und umweltschonender ist.