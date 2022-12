Eine Klosterneuburger Straße für den Gründer der Welfia

Die kleine Gasse, die von der Kierlinger Straße zur Burgstraße führt, wurde 2010 in „Karl-Domanig-Gasse“ umbenannt. Sie soll an den Gründer der Katholischen Hochschulverbindung Welfia erinnern, die 1910 gegründet wurde.

Karl Domanig wurde am 3. April 1851 im Herzen Tirols geboren. Seine Vorfahren hatten enge Verbindungen zu Andreas Hofer; der Großvater Elias Domanig zählte zu dessen engsten Vertrauten und der Vater Johann Domanig saß als Kind noch auf des „Sandwirtes“ Knien.

Nach der Schule studierte Domanig zunächst Rechtswissenschaften, entschloss sich dann allerdings „Priester des Volkes“ zu werden – nicht am Altar, sondern als Schriftsteller, Gelehrter der Kunst und Berater. Nach einigen Jahren an unterschiedlichen Orten kam er nach Wien, wo er 21 Mitglieder des Kaiserhauses in Literatur- und Kunstgeschichte unterrichtete. Unter anderem war er ein enger Vertrauter des Thronfolgers Franz Ferdinand.

Mit seiner Gattin und den Kindern zog es Domanig zuerst nach Himberg und Kritzendorf und schließlich lebte die Familie in der Burgstraße 2.

Domanigs Stellung in der katholischen, literarischen und wissenschaftlichen Welt und seine Begeisterung für das Studententum pflegte er auch in Klosterneuburg. Anfängliche wöchentliche Treffen gipfelten am 10. Juli 1910 in der Gründung der Welfia.

Am 9. Dezember 1913 verstarb Domanig als erster aus den Reihen Welfiae. Zwanzig Jahre nach seinem Tod beschloss der Gemeinderat im Dezember 1933 die Umbennenung des unteren Teils der Burgstraße in Karl-Domanig-Gasse.

