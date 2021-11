Zur Feier Leopolds: Ein Mantel in Gold und Silber

Was tat die Dame von Welt im 17. Jahrhundert, wenn sie eines ihrer opulentes Kleider kein zweites Mal tragen wollte? Sie spendete es der Kirche und ließ einen Ornat daraus fertigen. Ein durchaus übliches Vorgehen, so Augustiner-Chorherr Pius Feiler Can. Reg., der die prächtigen Pluviale in der Schatzkammer zeigt. So manch ein Festgewand wurde aber auch eigens für einen hohen Festtag angefertigt.

So etwa der Leopoldi-Ornat mit seinen kunstvollen Stickereien. Er ist ebenfalls in der Schatzkammer zu sehen, wird allerdings jedes Jahr zum Leopldifest zu Ehren des Stifters und Landespatrones Leopold III aus dem Schaukasten genommen.