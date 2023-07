Klosterneuburger Huscsava nun auch in Tulln Ärztlicher Direktor

Mit einer Meldung ließ das Universitätsklinikum Tulln diese Woche aufhorchen: Der Nachfolger des Ärztliche Direktors des Universitätsklinikums Tulln Universitätsprofessor Peter Lechner wird der Ärztliche Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg, Herbert Huscsava: „Nein, ich beende nicht meine Tätigkeit in Klosterneuburg. Ich werde beide Ämter parallel führen und einen Beitrag dafür leisten, dass sich beide Häuser gegenseitig ergänzen.“

Nach einer beeindruckenden Karriere und vielen Jahren voller engagierter Arbeit im medizinischen Bereich verabschiedet sich der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Tulln in den wohlverdienten Ruhestand. Landesrat Ludwig Schleritzko verabschiedete nun Universitätsprofessor Peter Lechner: „Wir bedanken uns herzlich für das fast 20 Jahre lange Engagement im Universitätsklinikum Tulln und wünschen für den neuen Lebensabschnitt alles Gute – vor allem Gesundheit und viel Freude für die neu gewonnene Freizeit.“ Lechner blickt auf eine fast 20-jährige Karriere am Universitätsklinikum Tulln zurück. Seit 2004 leitete er die Klinische Abteilung für Chirurgie, im Jahr 2010 übernahm er zusätzlich die Position als Ärztlicher Direktor.

Neuer Ärztlicher Direktor steht fest

Das Ausschreibungsverfahren für eine neue ärztliche Direktion wurde ebenfalls abgeschlossen. Herbert Huscsava, Ärztlicher Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg wurde aufgrund dieser Ausschreibung als Ärztlicher Direktor ausgewählt.

Dies bestätigt Herbert Huscsava auch der NÖN gegenüber. Aber sind zwei Jobs in dieser Größenordnung vom Arbeitsaufwand überhaupt bewältigbar?

„Klar kann man sich nicht zweiteilen“, so Huscsava, „das geht nur, wenn man die Führungsstrukturen dementsprechend anpasst.“

Seit 1. Jänner 2021 ist Huscsava Chef im Landesklinikum Klosterneuburg und hat schon sehr viel erreicht. „Mein Ziel in Klosterneuburg ist es, die operative Tagesklinik weiterhin auf hohem Niveau zu führen. Dazu dient auch meine Funktion in Tulln, damit die Vorzüge der Tagesklinik in Klosterneuburg auch von Tullnern genützt werden können“, versichert der Chef beider Häuser. Derzeit sei man in Klosterneuburg auch dabei, ein Zentrum für Altersmedizin aufzubauen. Das soll ein weiterer Schwerpunkt werden.

„Im Grund geht es darum, dass beide Häuser besser und effizienter Zusammenarbeiten“, so Herbert Huscsava abschließend.