„Testen, testen, testen,“ Das ist die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und das hat auch die österreichische Bundesregierung zur Maxime erhoben. Klosterneuburg könnte seinen Beitrag dazu leisten. Der Stadtrat für Soziales und Gesundheit Karl Schmid (SPÖ) hat Kontakte geknüpft.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, fragte sich Stadtrat Schmid und hat mit Michael Gartner, Chef der Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg, Kontakt aufgenommen.

„Es wurde bestätigt, dass dieser so wertvolle Betrieb aus Klosterneuburg Covid-19-Tests auswerten kann. Der Betrieb besitzt alle notwendige Equipments, Bewilligungen und ist noch dazu zertifiziert“, so Stadtrat Schmid.

Sogleich hat Schmid mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und dem Roten Kreuz Kontakt aufgenommen. „Ich setze mich dafür ein, dass hier ein wichtiger Beitrag aus einem Klosterneuburger Betrieb – nicht nur für Klosterneuburger – geleistet werden kann“, so der Sozialstadtrat im NÖN-Gespräch. Und abschließend: „Nachdem überall gefordert wird, Tests zu machen, habe ich mir Gedanken darüber gemacht.“