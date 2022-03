Ein Klosterneuburger Platz zum Gedenken

Werbung

Foto: NOEN

Der Platz in der Oberen Stadt hat schon einige Namen getragen. Ab 1902 hieß die Fläche Widmannplatz. Seit dem 15. Oktober 1961 heißt er nun Sudetendeutscher Platz.

Anlässlich des ersten Treffens der sudetendeutschen Heimatvertriebenen in Klosterneuburg und auf Anregung des Verschönerungsvereins fand die Umbenennung und die Weihe der Heimatlinde und des Gedenksteines statt. Der Beschluss dazu wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Vor 2.000 Festgästen erwähnte der damalige Bürgermeister die jahrhundertelange Zusammengehörigkeit der deutschen Volksgruppen in der Donaumonarchie und unterstrich die Verdienste, die sich Sudetendeutsche schon damals um das österreichische Leben erworben hatten. So fanden auch zahlreiche Chorherrn, wie etwa Friedrich Kardinal Piffl, Roman Scholz oder Pius Parsch, in Klosterneuburg eine neue Heimat.

Grundlage der Städtpartnerschaft

Bereits 1962 fand am Sudetendeutschen Platz ein Heimattreffen der Schönhengster in Österreich mit den Heimatgruppen Landskron, Mährisch Trübau, Müglitz/Hohenstadt und Zwittau statt.

Neben dem Klosterneuburger Bürgermeister hatte auch der Göppinger Oberbürgermeister Dr. König den Ehrenschutz. Göppingen ist die Patenstadt des Schönhengstgaus in Deutschland. Die Sudetendeutschen Heimatvertriebenen waren somit das Bindeglied und Fundament zur 1971 begründeten Städtepartnerschaft von Klosterneuburg und Göppingen.

Mit Gemeindebeschluss vom 4. September 1964 übernahm die Babenbergerstadt die Patenschaft „über die sudtendeutschen Heimatvertriebenen des Landesverbandes Wien, NÖ und Burgenland der Sudetendeutschen Landmannschaft in Österreich“. Seither finden alljährlich Heimattreffen in Klosterneuburg statt. Die Patenschaft wurde 2003 auf ganz Österreich erweitert.

Als Ersatz für den Widmannplatz wurde 1962 eine Sackgasse vom Hafnergraben abzweigend nach Rentmeister und Hauptmann Bartholomäus Widmann benannt.

