Klosterneuburg war anscheinend seiner Zeit schon voraus, denn während ganz Niederösterreich dem 40-jährigen Jubiläum der großen Zusammenlegung der Gemeinden von 1971 gedenkt, hat die Stadt Klosterneuburg schon 1954 mit der Schaffung der sogenannten Katastralgemeinden den Schritt zur Zusammenlegung vollzogen. Freilich nicht ohne Widerstand der früher eigenständigen sechs Gemeinden Höflein, Kritzendorf, Kierling, Maria Gugging, Weidling und Weidlingbach. Politik und Verwaltung wurden 1954 an die Stadt Klosterneuburg abgegeben.

NOEN

Die Stadt Klosterneuburg und ihre sechs Gemeinden wurden im Zweiten Weltkrieg durch das nationalsozialistische Regime nach Wien eingemeindet und zum 26. Bezirk der Bundeshauptstadt. Klosterneuburg verlor dadurch seine Souveränität als Stadtgemeinde. Mit der Zwangseingliederung am 15. Oktober 1938 ging nicht nur die Selbstständigkeit verloren, sondern es begann ein neuer Abschnitt einer gemeinsamen Geschichte. Klosterneuburg war als Randgemeinde nicht im Wiener Gemeinderat vertreten, und die Stadt Wien zeigte kein Interesse, in ein Gebiet zu investieren, das ihr nur halb gehörte. Trotzdem jubelte bei der offiziellen Feier zur Eingemeindung Klosterneuburgs vor dem Rathaus am 15. Oktober 1938 die Volksmenge.

Nach der Wiedererrichtung Österreichs als selbstständiger Staat im April 1945 wollte die provisorische Staatsregierung die frühere Ländereinteilung wieder herstellen. Somit trat auch die Grenzziehung Wiens wieder in den Vordergrund der Betrachtung. Die schwere Zeit nach der Erlangung der Selbstständigkeit war geprägt vom Widerstand der Orte gegen die Großgemeinde einerseits und vom Wunsch einer Rückgliederung nach Wien andererseits.

Obwohl die Rückführung der Randgemeinden zu Niederösterreich seit April 1946 beschlossene Sache war, verstummten die Stimmen gegen die Ausgemeindung des 26. Bezirks nicht. Das geschah erst durch das Veto des Alliierten Rats. Vor allem die Sowjets – Klosterneuburg lag in der russischen Besatzungszone – legten in der Frage der Gebietsänderung ihr Veto ein.

„Nicht nur Klosterneuburg ist seither ‚größer‘, selbst die Katastralgemeinden sind heute so groß wie manche Städte Niederösterreichs"

Am 1. September 1954 schied die Stadt Klosterneuburg aus der Wiener Bezirkseinteilung aus und erhielt seine Selbstständigkeit zurück. Die Rückgliederung des Bezirks Klosterneuburg zu Niederösterreich hatte jedoch für die zukünftige Entwicklung bedeutende Konsequenzen. Denn der Niederösterreichische Landtag beschloss mit Gesetz vom 13. Juli 1954: „Die gesamten Gebietsteile der vor dem 15. Oktober 1938 ehemals selbstständigen Gemeinden Gugging, Höflein, Kierling, Kritzendorf, Weidling und Weidlingbach werden der wieder errichteten Stadtgemeinde Klosterneuburg eingegliedert.“ Damit wurde Klosterneuburg zur drittgrößten Stadt Niederösterreichs.

Am 1. September 1954 wird ein provisorischer Gemeinderat bis zur Durchführung der ersten Gemeinderatswahl mit der Führung der kommunalen Geschäfte betraut. Zum Bürgermeister wurde der seit April 1946 amtierende Bezirksvorsteher Laurenz Strebl gewählt. Aus seiner damaligen Antrittsrede: „Unser Klosterneuburg ist nun ab heute wieder eine selbstständige Stadt, hat seine Autonomie, die es seit Jahrhunderten hatte, wieder erhalten. ... Die Bewohner der sechs Orte, die Klosterneuburg eingegliedert wurden, will ich nicht vergessen. Niemand verlangt, dass sie sich ab heute als echte Klosterneuburger fühlen. Wenn sie aber erkennen, dass ihre Orte nicht schlechter behandelt werden als die Stadt, werden sie vielleicht merken, dass sie in manchen Angelegenheiten besser fahren als bei selbstständigen Gemeinden, und sicher gerne Groß-Klosterneuburger werden.“

Das Leben im Ort wurde immer gestärkt

„Nicht nur Klosterneuburg ist seither ‚größer‘, selbst die Katastralgemeinden sind heute so groß wie manche Städte Niederösterreichs. Die Entwicklung der Orte war nie gefährdet, und jede zentralistische Fantasterei konnte immer wieder abgewehrt werden. Der Zusammenschluss funktioniert, da das Leben im Ort immer gestärkt wurde“ so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Die soziale Struktur werde durch die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren, lokaler Vereine und Initiativen sowie der Pfarren gestärkt. Hinzu kämen Amtshäuser, Kindergärten und Schulen als Zeichen der dezentralen Aufgabenerfüllung. „Die Aufteilung unserer Heimat macht Klosterneuburg so besonders und lebenswert. Mit Karl Resperger aus Kritzendorf und Gottfried Schuh, gebürtig aus Weidlingbach, lenkten auch Bürger aus den Orten über Jahrzehnte erfolgreich die Geschicke der Stadt. Frei nach Aristoteles: Klosterneuburg als Ganzes ist mehr als nur die Summe seiner Teile“, so Schmuckenschlager abschließend.

Quellennachweis: „Klosterneuburg Geschichte und Kultur, Band 3“