In eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher muss ein 52-jähriger Klosterneuburger. Er hatte zuvor als Folge einer psychischen Erkrankung seinen Bruder, dessen Sohn und seinen Vater gefährlich bedroht. Einsicht, dass er krank ist, fehlt ihm. Und Medikamente nach Aufenthalten in psychiatrischer Behandlung setzte er nach wenigen Wochen wieder ab.

„Das heißt nicht, dass Sie für Jahrzehnte dort verschüttet blieben“, stellte Richter Manfred Hohenecker bei der Urteilsverkündung im Schöffenprozess am Landesgericht Korneuburg klar: „Sie bleiben so lange dort, bis klar ist, dass Sie für niemanden mehr eine Gefahr darstellen.“

In psychiatrischer Behandlung war der 52-Jährige seit 2005 mehrmals gewesen, zuletzt im Vorjahr. „Seit Weihnachten hat er sich dann laufend verändert“, schildert die Familie. Er sei immer aggressiver geworden, selbst sagt er, dass er die Medikamente abgesetzt hatte, weil er sich gesund fühlte.

Missverständnis oder Drohung?

Am 16. April soll er dann in WhatsApp-Nachrichten an seinen Bruder dessen Sohn mit dem Tod bedroht haben. „Missverständnis“, sagt der 52-Jährige. Es habe Streit ums Geld in der Familie gegeben, er wollte mit der Nachricht seinen Bruder dazu bewegen, Druck auf seine Schwester auszuüben, damit diese ihm Geld überweist. „Dein Sohn wird sterben, willst du das?“, hatte er seinem Bruder unter anderem geschrieben. Ob ihm klar sei, dass er damit Menschen beunruhigen könnte, wollte Richter Hohenecker wissen. Nein, er habe das eh mit der Schwägerin geklärt, sagt der Angeklagte.

Aggressiv soll er sich auch gegenüber seinem Vater gezeigt haben: Am 29. Mai war er über den Zaun auf das Grundstück seines Vaters eingestiegen, auf dem er Betretungsverbot hat. „Warum haben’s denn das getan?“, wollte der Richter wissen. „Ich hab im Nebenhaus gewohnt, und in letzter Zeit war in der Umgebung eingebrochen worden. Da hab ich mir ein Schrotgewehr gekauft. Und weil ich Schmerzen im Knie hatte, hab ich das als Gehhilfe verwendet“, erzählt der Angeklagte. Und schränkt ein: Es könnte sein, dass sich da seine Schwägerin bedroht gefühlt hat. „Ende Mai wollte er in unserem Haus nach Geld suchen“, sagt die Schwester. Der Vater des Angeklagten stellte den Eindringling im Garten. Er habe ihn gebeten, das Grundstück zu verlassen, sagt der Vater, der Angeklagte gibt zu Protokoll, der Vater habe ihn mit einem Stock und später mit einer Alulatte bedroht und eine Metallgießkanne nach ihm geworfen. Jedenfalls griff sich der Angeklagte dann einen Spaten, schlug damit dem Vater die Latte aus der Hand. „Ich bring dich um“, hätte der Sohn gerufen, sagt der Vater. „Mich bringst nicht um“, habe ich gerufen, sagt der Sohn. Jedenfalls flüchtete er dann mit dem Spaten („Hab ich als Gehhilfe wegen meiner Knieschmerzen verwendet“) zu seinem Auto und fuhr weg.

Der psychiatrische Gutachter diagnostizierte eine schizoaffektive Störung mit Verzerrung der Fremd- und Selbstwahrnehmung, ohne Behandlung sei die medizinische Prognose ungünstig. Und auch die Familie könne ihm dabei nicht helfen, die sollte sich in der Behandlung zurückhalten, aber für klare, auch finanzielle, Verhältnisse sorgen. Die Familie des Angeklagten steht hinter der Maßnahme, sie hofft, dass mit der richtigen Therapie dem Sohn bzw. Bruder geholfen wird.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Schöffensenat sah die Vorwürfe der gefährlichen Drohung als bewiesen an, der 52-Jährige wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. „Das heißt, Sie sind aber nicht als schuldig verurteilt, sie sind immer noch unbescholten“, stellt Hohenecker klar. Das Urteil ist rechtskräftig.