Mit zwei Dringlichkeitsanträgen für das Klima und die Umwelt ließ die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause aufhorchen. Einmal gegen die Waldarbeit in der Brutzeit der Vögel und einen zweiten Antrag, um die NÖ Bauordnung klima-fit zu machen. Beide Anträge kamen zur weiteren Bearbeitung in die entsprechenden Ausschüsse. „Zumindest ein Etappensieg“, sieht es die Sprecherin der PUK, Gemeinderätin Teresa Arrieta positiv.

Um die sowieso schon dezimierten Vogelpopulationen zu schützen, fordert die PUK einen freiwilligen Verzicht auf solche störenden Arbeiten im Wald ein. Zwei Ausschüsse befassten sich in den letzten Monaten mit dem Thema doch es gab keine Lösung. „Von einer Stadt wie Klosterneuburg, eine Biosphärenpark-Gemeinde mit zahlreichen Bekenntnissen zum Umwelt- und Artenschutz, ist zu erwarten, auf den ohnehin geringen gemeindeeigenen Waldflächen auf maschinelle Arbeiten während der Brutzeit vom 1. März bis 31. Juli zu verzichten“, so die Forderung der PUK. Vielmehr soll unsere Stadt eine nachhaltige, schonende Waldbewirtschaftung anstreben, bei der der Erholungswert, der Artenschutz und der Klimaschutz primäre Ziele seien. Die Stadtgemeinde hätte hier ihre Vorbildfunktion wahrzunehmen.

Tut es der ÖVP so weh, den Wald zu schonen?

Teresa Arrieta: „Fadenscheinige Argumente wurden vorgebracht: Budgetplanung und Beauftragung der Firmen lassen keinen anderen Zeitablauf zu…… Man finde kein geeignetes Personal, das diese forstlichen Arbeiten bei so kleinen Flächen wie in Klosterneuburg überhaupt annehme. Der Winter war zu wenig kalt, die Arbeiten sind einfach bis ins Frühjahr liegen geblieben. Dennoch erkannte der Gemeinderat die Wichtigkeit des Themas und schickt nun dieses Anliegen ein zweites Mal in den Ausschussreigen. „Warum eigentlich und was soll das bringen? Tut es der ÖVP so weh, den Wald zu schonen?“, fragt sich die PUK-Gemeinderätin.

Zweiter PUK-Antrag: Bauordnung klima-fit

Stadtpolitiker und Experten erarbeiteten ein neues Stadtentwicklungskonzept (STEK), das Leitlinien für Bauwidmungspläne, Straßenführung, Erholungsgebiete definiert. Viele Bausünden der letzten Jahre sind ganz offiziell durch die NÖ Bauordnung gedeckt.

„Die Wünsche des STEK 2030+, welche mit Bürgerbeteiligung in zwei Jahren erarbeitet wurden, sind leider bei vielen Punkten einfach nur Wünsche an das Christkind“, so Arrieta.

Resolution an das Land Niederösterreich gefordert

Daher verlangt die PUK in Form einer Resolution an das Land Niederösterreich, endlich die NÖ Bauordnung zu novellieren. „Es kann nicht angehen, dass Wünsche aus der Bevölkerung und gesetzliche Vorgaben aus der Bauordnung so weit auseinanderklaffen“, meint die PUK-Sprecherin und steht nicht an, Vorschläge zu machen, wie es besser gehen könnte:

Grundstücks-Versiegelungsobergrenzen gehörten so festgelegt, dass Ausgleichsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünungen umzusetzen sind.

Ungenutzte Flächen müssen für die Energienutzung zur Verfügung gestellt werden und dürfen nicht als versiegelte Brachen ungenutzt bleiben.

Jeder Haushalt muss ein Regenwassermanagementsystem vorweisen können. Damit sollen Starkregenereignisse abgefedert werden. Neue Versickerungsflächen und die Durchgängigkeit der Böden müssen einen Platz in der Bauordnung bekommen.

„Trauen sich die Politiker und Beamten, diese Maßnahmen überhaupt mit Gesetzeskraft auszustatten?"

Es muss Schluss sein mit den enormen Bodenverfrachtungen bei Aushub und Anschüttungen. „Trauen sich die Politiker und Beamten, diese Maßnahmen überhaupt mit Gesetzeskraft auszustatten? Wie groß sind die Begehrlichkeiten von Spekulanten und Bauträgern, denen sich die ÖVP ausgesetzt fühlt?“, fragt sich Arrieta.

Mit einem Gegenantrag wurde der Vogelschutz-Antrag mehrheitlich zurück in den Ausschuss verwiesen. Da machte die PUK nicht mit. Sie enthielt sich der Stimme. Der zweite Antrag wurde einstimmig in den Ausschuss verwiesen.