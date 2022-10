Zwei Drittel für VdB in Klosterneuburg

Es ist ein klarer Sieg, den der alte und neue Bundespräsident in Klosterneuburg einfährt: 67,89 Prozent, also zwei Drittel, geben Alexander Van der Bellen ihre Stimme.

Die Grünen Klosterneuburg feiern den deutlichen Erfolg in der „Trattoria Castel Nuovo“. Fraktionschef Sepp Wimmer zeigt sich sehr zufrieden: „Ich glaube das Ergebnis in dieser Höhe ist auch für die Stabilität Österreichs ein gutes Fundament. Besonders ist natürlich für die Grünen Klosterneuburg und die Klosterneuburger Grüne Wählerschaft, dass bei uns eine Zwei-Drittel-Ergebnis erzielt wurde. Klosterneuburg war schon immer ein Zentrum der Grünen und das hat sich am heutigen Tag wieder bestätigt.“

Das Ergebnis* im Überblick:

Alexander Van der Bellen: 67,89 Prozent, 8.405 Stimmen

Walter Rosenkranz: 9,20 Prozent, 1.139 Stimmen

Dominik Wlazny: 8,74 Prozent, 1.082 Stimmen

Tassilo Wallentin: 8,30 Prozent, 1.028 Stimmen

Gerald Grosz: 2,76 Prozent, 342 Stimmen

Michael Brunner: 1,60 Prozent, 198 Stimmen

Heinrich Staudinger: 1,50 Prozent, 186 Stimmen

Wahlberechtigte: 20.008

Gültige Stimmen: 12.380

Wahlbeteiligung: 62,85 Prozent

*ohne Wahlkarten, Stand: Sonntagabend, 9. Oktober

