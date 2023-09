Doppelfunktion für Klosterneuburgs Pflegedirektorin Palmetzhofer

Seit 1. Mai 2018 ist Cornelia Palmetzhofer Pflegedirektorin des Landesklinikums Klosterneuburg, seit 15. Dezember 2021 war sie zusätzlich interimistische Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Tulln. Nun übernimmt sie die Pflegedirektion beider Häuser in Doppelfunktion. Es ist nach dem Doppelprimariat in der Inneren Medizin von Herbert Frank und der Übernahme der Ärztlichen Leitung beider Häuser durch Herbert Huscsava die dritte Personalunion der beiden Spitäler.

Es ist für sie von großer Bedeutung, sowohl mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege als auch mit allen anderen Berufsgruppen in beiden Kliniken eine professionelle Zusammenarbeit und einen guten interdisziplinären Austausch zu etablieren

„Ich möchte gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor Herbert Huscsava und den kaufmännischen Direktoren beider Standorte die Stärken der Häuser für Synergien nutzen, um Sicherheit und Stabilität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen und dadurch die bestmögliche Behandlung unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen“, betont Palmetzhofer.

Auch für den Geschäftsführer der Region Mitte, Franz Laback, ist die Bestellung von Cornelia Palmetzhofer ein Gewinn für beide Häuser in der Region. „Die Pflegedirektion nimmt in der kollegialen Führung eine wichtige strategische Position ein und ist gleichzeitig eine wichtige Ansprechperson für sämtliche Fragen des pflegerischen Bereiches – sowohl von der fachlichen Ausrichtung als auch der Personalplanung bis hin zur Mitarbeiterbindung – es läuft alles gebündelt in der Pflegedirektion zusammen. Mit der Weiterführung der Pflegedirektion am Landesklinikum Klosterneuburg sowie der nun offiziellen Funktion der Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Tulln gewinnen beide Häuser von dem standortübergreifenden KnowHow und der Persönlichkeit von Cornelia Palmetzhofer“, unterstreicht dieser die Bestellung.

Weniger begeistert von der Doppelfunktion zeigt sich Gesundheitsstadtrat Karl Schmid-Wilches (SPÖ): „Nachdem das Krankenhaus ein Landesholding-Betrieb ist, haben wir wenig bis gar keinen Einblick in die Geschehnisse und ebenso keinen Einfluss als Stadtgemeinde. Ich persönlich halte grundsätzlich wenig von Doppelfunktionen, wiewohl ich die wirtschaftliche Ebene verstehe, die Synergien der beiden Häuser nutzen will. Selbst würde ich ein eigen geleitetes Haus vorziehen, das der drittgrößten Stadt NÖ würdig ist, denn alles andere hat immer den bitteren Beigeschmack, das Spital in seinen Angeboten einzuschränken.“

Mehr Vertrauen in die Lösung zeigt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP): „Das Landesklinikum hat sich in den letzten Jahren durch die Kooperation mit dem 'Nachbarhaus' in Tulln gut entwickelt und daher sehe ich in diesen Schritten die Vertiefung der Kooperation. Diese erlaubt eine optimale Versorgung trotz der Ressourcenprobleme, die vor allem im Personalbereich bestehen.“ Die akute Vorortversorgung habe sich in den letzten Jahren verbessert, so der Stadtchef: „Darüber hinaus gibt es wohl kaum eine andere Gemeinde in Europa, die über so viele Spitäler in überschaubarer Nähe verfügt“.