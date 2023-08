Doppelfunktion Tulln-Klosterneuburg macht Sorge

Jetzt ist offiziell, was die NÖN schon vor Wochen berichtete: In einer Presseaussendung des Universitätsklinikums Tulln wird mitgeteilt, dass Herbert Huscsava seit 15. Juli 2023 die Position des ärztlichen Leiters des Universitätsklinikums Tulln bekleidet.

Seit Jänner 2021 ist Herbert Huscsava bereits als Ärztlicher Direktor im Landesklinikum Klosterneuburg tätig und konnte viele Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Im Februar 2022 war er beim Aufbau der ambulanten chirurgischen Versorgung, die rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zur Verfügung steht, maßgeblich beteiligt.

„Ihm ist die gute Vernetzung mit externen Diensten, wie der Polizei, dem Gewaltschutzzentrum, dem Bezirksgericht und dem Frauenhaus ein großes Anliegen. Weiters hat er sich für das Universitätsklinikum Tulln das Ziel gesetzt, dem Ärztemangel entgegenzuwirken und weiterhin eine exzellente Ausbildung von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern, Fachärztinnen und Fachärzten zu gewährleisten“, ist in der Pressaussendung zu lesen.

Huscsava hebt hervor, wie wichtig es ist die Spezialisierungen zu forcieren: „In Zeiten der fortschreitenden Spezialisierung in der Medizin setzen wir den Fokus darauf, einzelne Fachbereiche gezielt zu stärken und auszubauen. Dadurch wollen wir eine noch höhere Expertise und Qualität in diesen Spezialgebieten erzielen, um unseren Patientinnen und Patienten bestmögliche Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.“

Geschäftsführer der „Gesundheit Region Mitte GmbH“, Franz Laback, gratuliert Huscsava zur neuen Position und hebt die Vernetzung der beiden Kliniken hervor: „Durch die häuserübergreifende Funktion der Ärztlichen Direktion werden bestehende Synergien im medizinischen Bereich weiterentwickelt. Der Austausch unter den Häusern und die Zusammenarbeit mit Fokus auf die bestmögliche Behandlung für Patientinnen und Patienten in der Region ist unser oberstes Ziel.“

Durch die engere Zusammenarbeit der beiden Häuser Klosterneuburg und Tulln profitiere auch die Bevölkerung im Bezirk Tulln von einer verbesserten Versorgung und Abstimmung.

Vorbehalte des Gesundheitsstadtrats

Wesentlich kritischer sieht diese Entwicklung der Klosterneuburger Stadtrat für Soziales und Gesundheit, Karl Schmid-Wilches (SPÖ): „Wie die Klosterneuburger wissen, haben wir Sozialdemokraten uns vehement für die 24 Stunden-Ambulanz eingesetzt, dafür 7.000 Unterschriften gesammelt und sie dem zuständigen Landesrat übergeben. Passiert ist nichts. Dann kam Huscsava“, so Schmid im NÖN Gespräch.

Aus den Gesprächen mit dem neuen Ärztlichen Direktor sei der Stadtrat sehr zuversichtlich gewesen, dass sich der neue Ärztliche Direktor um das Klosterneuburger Krankenhaus kümmern wird. Das habe sich mit dem Hubschrauberlandeplatz und der Einführung der 24-Stunden-Ambulanz auch bestätigt.

Versorgungssituation gefährdet?

„Nach den aktuellen Entwicklungen mache ich mir nun aber weiter große Sorgen um das Klosterneuburger Krankenhaus“, so Schmid-Wilches weiter. Es könne nicht sein, dass, aufgrund einer Doppelleitung in zwei Krankenhäusern, die gesundheitliche Versorgungssituation in der drittgrößten Stadt NÖ nicht zu 100 Prozent gesichert sei. Und die ortsansässige Landeshauptfrau nehme das geduldig zur Kenntnis.

Auch, dass die Entscheidungsträger der örtlichen Kommunalpolitik in keiner Weise in diese Entscheidung eingebunden worden wären, prangert Schmid-Wilches an. „Vielleicht ist diese Vorgangsweise wieder einmal dem Geldadel geschuldet“, so der Gesundheitsstadtrat doch etwas polemisch.