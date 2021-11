B14-Baustelle in Klosterneuburg: Wenn Lärm zur Qual wird

Lärm kann krank machen. Das ist medizinisch erwiesen. Die vielen Baustellen im Stadtgebiet treiben nicht nur die Autofahrer an den Rand des Erträglichen. Auch in den Wohnungen ist Baulärm eine große Belastung. Besonders, wenn in der Nacht gearbeitet wird.

„Schlafen war vom 25. bis 27. Oktober, rund 35 Stunden, für die Anrainer nicht möglich.“ Christian Alberer, Rechtsanwalt

Ein Betroffener ist Rechtsanwalt Christian Alberer. Er wohnt in der Nähe der Kreuzung Fellergraben/Kierlinger Straße, wo derzeit auch in der Nacht die Straße saniert wird. Warum das so ist, wollte der Rechtsanwalt genau wissen.

Konkret ging es um den Zeitraum 25. Oktober, 19 Uhr bis 27. Oktober, 6 Uhr. „Unter gänzlicher Missachtung der Nachtruhe, durchgehend in der Dauer von rund 35 Stunden, wurden Straßenarbeiten mit außergewöhnlichem Lärm und massiver Beeinträchtigung der Nachtruhe durchgeführt. Schlafen war in diesem Zeitraum für die Anrainer nicht möglich“, berichtet Alberer.

Da der Verkehr einspurig aufrechterhalten werden konnte, sei nicht nachvollziehbar, weshalb gerade dieses Straßenstück während der Nachtstunden instandgesetzt werden musste.

Arbeiten mussten zügig durchgeführt werden

Die für den Straßenbau zuständige Behörde, die Bezirkshauptmannschaft (BH), begründet die Nachtarbeit wie folgt: „Aufgrund der besonderen Verhältnisse an der Einmündung des Fellergrabens und den zu erwartenden Verkehrsströmen aus dem Parkplatz des Verbrauchermarktes war eine Durchführung der Arbeiten im Kreuzungsbereich selbst unter Tags an Wochentagen kaum mehr möglich“, so BH-Außenstellenleiter Edmund Strauß. Dies hätte, da die Nebenäste mitgeregelt werden mussten, zu extremen Wartezeiten für den Verkehr auf derB 14 geführt.

Aufgrund des Fenstertages und des verlängerten Wochenendes wäre in diesem Zeitpunkt jedenfalls mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Um die Arbeiten möglichst zügig durchführen zu können, wurde im Sinne einer möglichst kurzen Beeinträchtigung auch die Möglichkeit der Nachtarbeit gewählt. „Dies – und nicht, wie möglicherweise kolportiert, die wirtschaftlichen Interessen des Verbrauchermarktes – war für diese Entscheidung ausschlaggebend“, so der BH-Außenstellenleiter.

Rücksichtname auf den Verbrauchermarkt?

Rechtsanwalt Alberer vermutet jedoch anderes: „Der einzige für mich nachvollziehbare Grund ist, dass Penny mit Verdienstentgang gedroht hat, daraufhin mussten die Anrainer, zu welchen auch ich gehöre, zwei volle Tage und Nächte einen extremen Baulärm schlaflos ertragen.“