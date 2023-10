600 Weinstöcke in Weidling stark beschädigt

Es ist ein schockierender Anblick für den Bio-Winzer Wolfgang Meissner. Auf seinem Weinberg an der Managettagasse sind über ein viertel Hektar, rund 600 Zweigelt-Weinstöcke, von Wildschweinen zerrissen, abgebrochen und abgefressen. Es ist wohl nicht der erste, aber der schlimmste Vorfall dieser Art.

„Ich muss diesmal leider eine entsprechende Entschädigung von der zuständigen Jagdgemeinschaft einfordern“, trauert der Weinbauer um seine Reben. Nachdem bereits alles für einen perfekten Reifungsprozess geputzt, ausgelesen und ausgeblattelt wurde, sind 95 Prozent der erhofften Ernte nun verschwunden. Population steigt durch UmweltbedingungenObwohl die Population von Wildschweinen in den letzten zehn Jahren zwar groß, aber relativ stabil war, haben milde Winter und ein Überangebot an Futter heuer zu einem starken Zuwachs bei den Wildtieren gesorgt, erzählte der Jäger Wolfgang Straub der NÖN vergangene Woche. „Die Leistung der Jäger ist überdurchschnittlich groß und mir ist bewusst, dass es immer schwieriger wird, die Populationen zu kontrollieren“, würdigt Wolfgang Meissner die Arbeit der Jagdgemeinschaft. So haben es die beiden Parteien innerhalb von kürzester Zeit bereits zu einer Lösung geschafft. Leopold Kerbl, der als Weinbauer und Jäger in beiden Welten unterwegs ist, diente in diesem Fall als Vermittler.

Im Gegensatz zu vielen anderen Wildtieren ist bei Wildschweinen nicht geregelt wie viele von ihnen geschossen werden dürfen. „Die Jäger sind aber selbstverständlich angehalten den Bestand so zu regulieren, dass es möglichst nicht zu solchen Vorfällen wie bei Wolfgang Meissner kommt“, erzählt Kerbl. Es sei allerdings keine leichte Aufgabe. „Schwarzwild ist extrem schlau und nicht einfach zu jagen. Außerdem können die Tiere, wenn sie auf Futtersuche sind, um die 30 Kilometer in nur einer Nacht laufen. So kann es passieren, dass Wildschweine aus anderen Jagdgebieten in die Weinberge kommen, um dort zu fressen ohne, dass die dortigen Jäger einen Einfluss darauf haben können“, meint Kerbl weiter.

Trotzdem habe man in diesem Fall eine Lösung gefunden, die für beide Seiten so optimal wie möglich sei. Um weiteren Vorfällen vorzubeugen und einen Dialog herzustellen, würde Kerbl gerne im Winter ein Treffen zwischen Jägern und Grundbesitzern veranstalten, bei dem diese schwierige Thematik besprochen werden kann. Gegenüber der NÖN erklärte der zuständige Jagdleiter Raidl, für ihn sei „die Sache erledigt“, und er wolle sich nicht weiter dazu äußern.