Polit-Diskurs in Klosternueburg um Wahlrechtsnovelle

Seitens der Interessensvertretungen der niederösterreichischen Gemeinden wurde angeregt, das Wahlrecht für die niederösterreichischen Landtags- und Gemeinderatswahlen zukünftig ausschließlich an den Hauptwohnsitz zu knüpfen. Dieser Wunsch wurde als Initiativantrag von der ÖVP sowie auch durch die Grünen eingebracht und unterfertigt. Am 24. Februar sollte das im Landtag beschlossen werden.

„Das dürfte eine große Mehrheit finden, denn es war ja auch der Wunsch der SPÖ-Gemeindevertreter“, so der Landtagsabgeordnete und Klosterneuburger Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP). Derzeit hakt es aber mit der Einigkeit. Aufgrund der jüngsten Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist hier eine Klarstellung in Bezug auf das seit Jahrzehnten angewandte „d’Hondtsche Wahlverfahren“ notwendig. Kaufmann: „Hier hat sich nun die SPÖ quergelegt und es müssen nun weitere Gespräche zur Klärung folgen. Ich bin aber optimistisch, dass wir bereits in der kommenden Landtagssitzung die notwendige Verfassungsmehrheit schaffen.“

Man soll dort wählen, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat.“ Karl Schmid Fraktionschef der SPÖ

Was sagen die Klosterneuburger Parteien zum Verlust des Wahlrechts und der von Bürgermeister Schmuckenschlager geforderten Abgabe für Zweitgemeldete?

„Dem Grundsatz nach soll man dort wählen, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat“, ist auch der Fraktionschef der SPÖ, Karl Schmid überzeugt. In dem dafür geschnürten Gesetzespaket scheint aber ein Punkt auf, den die SPÖ nicht mittragen wird. Schmid: „In der Vergangenheit wurden die Sitze in der Landesregierung nach ‚d’Hondt‘ verteilt und dieses Verteilungsverfahren will die ÖVP jetzt in der Verfassung einzementieren.“ Das Verteilungsverfahren sei aber sehr mehrheitsfreundlich, die stärkste Partei profitiere. Da dies eben nicht restlos geklärt werden konnte, ist die SPÖ nicht mitgegangen. In der Frage der Abgabe für zweitgemeldete Personen liegt die Meinung Schmids so: „Wir sind nicht dafür, dass man hier Zweitwohnsitzer abzockt. Für unser Dafürhalten müssten die Länder in Verhandlungen treten und den Finanzausgleich anders regeln.“

Für die Klosterneuburger Grünen ist der steigende Anteil an Zweitwohnsitzen eines der größten Probleme für die nachhaltige Entwicklung. Dies deshalb, weil sie die notwendigen Kosten für die Erhaltung der von ihnen mitbenutzten Infrastruktur nur zu einen Teil mitfinanzieren. Fraktionschef Sepp Wimmer: „Für die 7.000 zweitgemeldeten Bürger gibt es keinen Cent vom Bund, obwohl diese Bürger die Infrastruktur, Straßen, Schulen, Wasser- und Kanalversorgung ebenso nutzen und über die politischen Belange mitentscheiden. Das ist ungerecht und daher ist das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer abzuschaffen.“ Eine Zweitmelder-Abgabe wäre eine alte Forderung der Grünen. Viele Bundesländer hätten eine Zweitwohnsitzabgabe. In Niederösterreich gäbe es knapp 110.000 Zweitwohnsitzer. Wimmer: „Ich frage mich, wie lange die in Niederösterreich regierende ÖVP die Hauptgemeldeten die Kosten der Infrastruktur ungerechterweise noch alleine stemmen lässt?“

„Ich nehme nicht an, dass viele Zweitgemeldete wegen des drohenden Entfalls des kommunalen Wahlrechtes ihren Hauptwohnsitz nach Klosterneuburg verlegen werden“, zweifelt Josef Pitschko, Fraktionschef der FPÖ in Klosterneuburg, die Wirkung des Wahlrechtsverlusts für Zweitgemeldete an. Es wirke eigenartig, wenn einerseits den in einer Gemeinde integrierten österreichischen Nebenwohnsitzern das Wahlrecht aberkannt wird, aber andererseits gefordert wird, dass allen Zuwanderern ins österreichische Sozialsystem das Wahlrecht zumindest auf kommunaler Ebene gewährt werden soll. Mit der Aberkennung des Wahlrechts sieht Pitschko aber auch die Gefahr, dass die nicht wahlberechtigten Zweitwohnsitzer zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden. Kommunalpolitiker müssten keinen Stimmenverlust befürchten. Dadurch könnte das Verhältnis zwischen den Nebenwohnsitzern und der politischen Stadtverwaltung beeinträchtigt werden.

Eine Abgabe für einen Nebenwohnsitz lehnt Josef Pitschko strikt ab. Nebenwohnsitzer würden für die Leistungen der Gemeinde Gebühren bezahlen. Pitschko: „Die Kanalgebühren hängen von der Größe der Liegenschaft ab, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der Abwasserbeseitigungsanlage. Nebenwohnsitzer bezahlen auch Abfallbeseitigungs- und Wassergebühren. Als Grundeigentümer bezahlen sie Grundsteuer, bei Bauplatzerklärungen Aufschließungsabgabe.“ Eine Nebenwohnsitzabgabe würde jedenfalls nicht zu jährlichen Einnahmen der Gemeinde von fünf Millionen Euro führen, sondern zu zahlreichen Abmeldungen von Nebenwohnsitzen.

Für Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) ist die ganze Diskussion völlig überholt: „Als die ehemalige Bezirkshauptstadt Klosterneuburg abgestuft wurde, war mein Vorschlag: Lieber ein Nobelbezirk von Wien, als ein Vorort von Tulln. Somit stünden die derzeit diskutierten Fragen für Klosterneuburg gar nicht mehr zur Diskussion.“

