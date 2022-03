Zwiebelsocken - Hilfe bei Halsschmerzen

Wenn im Winter zwischendurch etwas wärmeres Wetter herrscht und dann ganz plötzlich wieder Kälte über uns hereinbricht, startet meist eine große Erkältungswelle. Typisch: Die Erkrankungen beginnen fast alle mit Halsschmerzen und entzündetem Rachen.

Wissenschaftler haben jetzt nachgewiesen, warum das so ist: Die Wetterumschwünge von warm auf kalt sind ideale Bedingungen für Erkältungsviren. Wenn uns bei so einem Wetter kalt ist, will der Körper Wärme erhalten und sparen. Deshalb zieht er die Adern in den Schleimhäuten von Nase, Mund und Rachen zusammen. Aufgrund dieser geringeren Durchblutung trocknen die Schleimhäute aus, werden inaktiv und können sich nicht mehr gegen Viren und Bakterien wehren.

Wenn das Immunsystem geschwächt ist, beginnt eine klassische Erkältung: Da gibt es ein scharfes Kratzen im Hals. Das Schlucken schmerzt. Sehr oft versagt auch die Stimme. Solange diese Erkältung auf Halsschmerzen beschränkt ist und keine zusätzlichen Symptome auftreten, kann man mit einem alten, aber sehr bewährten Hausmittel erfolgreich gegen die Schmerzen im Rachenraum vorgehen.

Es ist ein Hausmittel, das in vielen Familien völlig in Vergessenheit geraten ist: nämlich das Anlegen von Zwiebel-Socken. Dabei werden die starken ätherischen Öle der Zwiebel genützt. Sie bekämpfen Entzündungen und regen die blockierte Durchblutung der Schleimhäute an. Auf diese Weise werden die natürlichen Abwehrkräfte in den Schleimhäuten wieder aufgebaut. Man kann die Halsschmerzen bald wieder in den Griff kriegen. Und so werden die Zwiebel-Socken angewendet:

Man schält eine große Zwiebel, schneidet sie in kleine Stücke und füllt diese in ein Paar Socken.

Man zieht die Socken jedoch nicht über die Füße, sondern legt sie auf den Hals. Darüber gibt man ein warmes, trockenes Wolltuch.

Die Zwiebel-Socken sollte man über Nacht einwirken lassen.

Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer sollte zwischen 50 und 60 Prozent betragen. Am besten: Man hängt im Raum feuchte Tücher auf.

