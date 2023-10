„Auftrieb“ in Wr. Neustadt: Seit 25 Jahren Anlaufstelle für Jugendlich

“Es sind heute sehr viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter hier, um mit uns zu feiern”, freute sich Susanne Marton, Geschäftsführerin des Vereins „Jugend und Kultur“. Im Beisein von ÖVP-Bundesministerin Susanne Raab und SPÖ- Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wurde das 25-jährige Bestehen der Jugend- und Suchtberatung „Auftrieb“ gefeiert. In ihrer Rede betonte sie die Wichtigkeit von Kontinuität im Team. “Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir mit Herausforderungen und multiplen Krisen umgehen und Verantwortung übernehmen”, so die Landesrätin. ÖVP-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl würdigte die beeindruckende Jugendarbeit des Vereins, unter anderem auch am „Hotspot“ Bahnhof.

Der Verein bietet jungen Menschen nicht nur Workshops zu diversen Themen, sondern auch kostenlose und anonyme Beratung – auf Wunsch sogar mit Therapiehündin. Das Angebot wird heute gut von den Jugendlichen angenommen, doch der Weg war kein einfacher: „1989 hat alles mit dem niederösterreichischen Suchtplan begonnen. Die Suchtprävention war damals ein ganz wichtiger Schwerpunkt”, erzählt Marton rückblickend. Es sei keine Kleinigkeit gewesen, eine Beratungsstelle 25 Jahre optimal voranzubringen. Zum Verein „Jugend und Kultur“ gehört neben dem „Auftrieb“ auch die mobilie Jugendarbeit „Rumtrieb“, die Jugendintensivbetreuung „Triebfeder“, der „Triebwerk“ sowie „Kreaktiv – Kultur in der Lehre. “Alleine wären wir gar nicht überlebensfähig gewesen – deshalb ist der Verein so bunt und breit aufgestellt”, so die Geschäftsführerein.

Das Highlight des Jubiläums stellte eine Filmpräsentation dar. Die Einrichtung wird auch in Zukunft Jugendlichen eine Anlaufstelle bieten – und eventuell den Wunsch der Leiterin Martina Gröschl - nämlich ein Haus der Jugend in Wiener Neustadt - erfüllen.