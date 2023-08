GMU32/23_Baureportage_Gemeindeamt und Volksschule erstrahlen nach Must

Die offene und einladende Ausstrahlung des sorgsam sanierten Gemeindeamtes ist schon von außen sichtbar. Durch den barrierefreien Zugang mit sensorgesteuertem Türöffner gelangen die Bürgerinnen und Bürger problemlos in den hellen und offenen Bürgerservice-Bereich. Im Erdgeschoß befindet sich neben dem Bürgerservice die Verwaltungsebene mit dem Büro der Amtsleiterin Karin Fuchs und zwei weiteren Büros für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sophia Fragner, Sandra Köninger-Pfeiffer und Arthur Buchhöcker.

Erstmals gibt es ein eigenes Tourismusbüro

Neu geschaffen wurde das Tourismusbüro, das direkt von außen durch den linken Eingang zu betreten ist. Bürgermeisterin Margit Göll dazu: „Mit dem neu geschaffenen Tourismusbüro bieten wir unseren Gästen umfassende Informationen rund um Gastronomie, Hotellerie, Sport- und Freizeitangebote sowie den lokalen Betrieben.“ Außerhalb der Öffnungszeiten vom Tourismusbüro kann der Raum von der Bevölkerung angemietet werden. Die vorhandenen Schließfächer ermöglichen die Verwahrung der persönlichen Unterlagen.

Durch den Anbau der Rampe und der frei gewordenen Wohnung, konnte der erste Stock - der auch mittels Aufzug erreichbar ist - erweitert werden. Hier findet man den modernisierten Sitzungssaal und das Büro der Bürgermeisterin. „Wir möchten den Sitzungssaal für unsere Vereine öffnen und für kleine Veranstaltungen zur Verfügung stellen“, hält Bürgermeisterin Göll fest. Der Eingangsbereich bietet Platz für Garderobe mit nebenanliegender Teeküche. „Durch das größere Platzangebot kann für Besprechungen oder kleine Veranstaltungen die Bewirtung vor Ort vorbereitet werden“, fügt sie ergänzend hinzu.

Die Energieeffizienz konnte mittels neuer Photovoltaikanlage am Dach, Dämmungsmaßnahmen und einer verbesserten Raumlüftung gesteigert werden. Die bisherige Photovoltaikanlage wird von der Feuerwehr in Harbach weiter genutzt.

„Die umfangreichen Sanierungsarbeiten waren eine große Herausforderung. Die Dringlichkeit der Maßnahmen - beispielsweise die Beseitigung des Schimmels - wurde uns durch Gutachten von Sachverständigen aufgezeigt. Schließlich steht die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle“, so Bürgermeisterin Göll.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich, dass sie ihre Ideen und Anregungen bei der Planung einbringen konnten und diese entsprechend der Gegebenheiten umgesetzt wurden. Mit den Investitionen stellt die Gemeinde Moorbad Harbach eine moderne, bürgernahe und nachhaltige Verwaltung für die nächste Jahrzehnte sicher.

Bürgermeisterin Göll bedankt sich herzlich bei der Feuerwehr Wultschau, die das Gemeindeamt über ein Jahr aufgenommen hatte, bei Bund und Land für die Unterstützungen, ohne die das Projekt kaum umzusetzen gewesen wäre und bei der Bevölkerung, die sich im Rahmen einer Volksbefragung im Mai 2022 für den notwendigen Umbau des Gemeindeamtes ausgesprochen hat.

Mama, wir waren heute wieder im Turnsaal!

Diesen begeisterten Ausruf hört man jetzt öfter von den Volksschülern der Gemeinde Harbach, die seit April den neuen Turnsaal nutzen können. Direktor Hubert Prinz freut sich: „Mit dem Neubau des Turnsaales und der Sanierung der Volksschule ist ein enormer Schritt gelungen.“

Eine Kommission bescheinigte im Jahr 2020, das der bisher genutzte „Turnraum“ den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr entsprach. Bürgermeisterin Göll weiter: „Die Gemeinde als Betreiber der Volksschule setzte sich daraufhin mit Direktor Prinz, dem Lehrpersonal und den zuständigen Sachverständigen zusammen, damit wir einerseits den gesetzlichen Vorgaben nachkommen und gleichzeitig einen massiven Raumfehlbestand beseitigen können.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Turnsaal entspricht nun exakt den gesetzlichen Vorgaben, verfügt über die notwendigen Garderoben und Sanitärräume und kann von Außen betreten werden. „Wir wollen den Turnsaal sowohl für schulinterne als auch externe Veranstaltungen nutzbar machen. Das können wir mit der Anlage der Räumlichkeiten ermöglichen“, freuen sich Bürgermeisterin Göll und Direktor Prinz. Der Boden des Saales kann dazu mit Platten abgedeckt werden, sodass ein Betreten mit Straßenschuhen möglich ist. Für das Hartl Haus Projektbau Team war die Produktion der Wände für den Turnsaal mit einer Höhe von 8,5 Metern eine gelungene Premiere.

Ein Vorteil während des gesamten Projekts war, dass die Planung des gesamten Projekts in der Hand von Architekt ZT Schwingenschlögl lag und die Arbeiten am Gemeindeamt und an der Volksschule von den gleichen Unternehmen bewerkstelligt wurden. „Das ermöglichte ein optimales Zeitmanagement, denn die Arbeiten an der Schule wurden während des Schulbetriebs durchgeführt“, erläutert Direktor Prinz. „War wegen des Schulbetriebs die Arbeit in der Schule nicht möglich, wurde am Gemeindeamt gewerkt. Das spart Zeit und Kosten.“ Bürgermeisterin Göll ergänzt: „Die Abstimmung war manchmal herausfordernd, aber durch die großartige Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofes und des Reinigungspersonals haben wir es geschafft.“ Dafür bedanken sich beide sehr herzlich.

Der Zugang zum Schulgebäude ist ebenfalls barrierefrei, mittels Aufzug gelangt man in die oberen Stockwerke. In den Klassenzimmern wurden die Böden erneuert und Akustikdecken eingezogen, der neue Werkraum entspricht nun den Anforderungen und bietet ausreichend Platz.

Direktor Prinz und das Lehrpersonal sind froh, dass nun ausreichend Stauraum für Lager und Archiv vorhanden ist und kürzere Wege notwendig sind. „Das Platzproblem war groß. Wir saßen alle in einem Zimmer, das nun zum Kopierkammerl und Abstellraum umgestaltet wurde. Wenn beide Elternteile zu einem Gespräch mit dem Lehrer kamen, musste einer stehen bleiben“, schildert Direktor Prinz die bisherige Situation.

Bürgermeisterin Göll berichtet: „Wir haben glücklicherweise viele Jungfamilien in der Gemeinde und die Nachfrage nach adäquaten Schulen steigt. Nach der Sanierung des Kindergartens im Jahr 2009 können wir ab jetzt auch ein zeitgemäßes Angebot für Familien mit Volksschulkindern anbieten. Gerade im ländlichen Bereich sind Schulen im Ort ein wesentlicher Faktor.“

Feierliche Eröffnung im September

Am 09. September lädt die Gemeinde Moorbad Harbach alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur feierlichen Eröffnung des Gemeindeamtes und der Volksschule ein.

Das Team der Gemeinde Moorbad Harbach steht zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag von 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und zusätzlich Mittwoch von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr Telefonnummer 02858/52 14, E-Mail: office@moorbad-harbach.gv.at